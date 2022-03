Na výzvu hledání dobrovolných tlumočníků se městu během dvaceti čtyř hodin ozvalo devět lidí. „Jeden z nich právě v tuto chvíli spolupracuje s Kotcem a poskytuje neocenitelnou pomoc. Díky také všem sociálním a charitativním organizacím za rychlou reakci a uspořádání materiálové sbírky v Kotci u nádraží,“ pokračuje.

Je šťastný, že solidarita lidí je velká. „Děkuji také všem ubytovatelům, kteří nabízejí kapacity na umístění válečných uprchlíků. Samozřejmě i vám všem, kteří pomáháte prací a hmotnými nebo finančními dary. A jedno soukromé speciální poděkování mému referentovi krizového řízení panu Bervidovi, bez kterého bych ty poslední dny těžko zvládal. Pomalu si to sedá a dostává to řád a pravidla, což je podstatné. Společně to zvládneme. Hlavně klid, žádnou paniku a nekrmit trolly,“ uvádí.

Mariánské Lázně aktuálně řeší požadavky na ubytování pro uprchlíky. „Přivítali jsme čtyřicet osob, tedy ženy s dětmi. Odhadujeme, že číslo nakonec bude vyšší než pět set osob,“ popisuje starosta Kalina.

Pomoc poskytují společnosti provozující hotely. „Ensana a Orea si zaslouží také velké díky! Jsem ve spojení s panem Kalivodou, generálním ředitelem společnosti Ensana a zároveň předsedou asociace hotelů a restaurací Mariánské Lázně, přes kterého jsem požádal členy asociace o nahlášení možných volných kapacit,“ vysvětluje s tím, že organizaci pomalu přebírá Karlovarský kraj a hasičský záchranný sbor. „Zde najdete odkaz na zřízené asistenční centrum. Město se tak může aktuálně soustředit zejména na hmotnou sbírku a postupné řešení detailů jako je školní docházka dětí a zajištění lékařské péče," říká.

Zapojují se také charitativní a zájmové organizace. Budeme společně jednat jak už jsme zmiňoval s organizací Kotec, dále Farní charitou, Švihákem a Československou husitskou církví. Brzy se sejdu s jejími zástupci a dáme hlavy dohromady. V následujících dnech se bude muset řešit hmotné zajištění uprchlíků, což spadá do kompetence centrální vlády, úřadů práce a sociálky, školní docházky dětí a případně začlenění do trhu práce. Naše personální i psychické kapacity jedou na 100%. Omlouvám se všem, kterým nestíhám osobně reagovat na případné dotazy,“ dodává Martin Kalina.