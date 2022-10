Dosavadní a zřejmě i budoucí starostka Štěpánka Luxíková ale zdůrazňuje, že nikdo nebyl při prodeji zvýhodněn a že všichni zájemci byli uspokojeni. "Během roku se objevilo sedm zájemců o stavební parcely. O každý pozemek se přihlásil vždy jeden uchazeč. Takže jsme nikoho neupřednostňovali," říká starostka Děpoltovic s tím, že jeden metr čtvereční nezasíťované parcely prodávala obec za 35 korun. Jinak tomu bylo právě v Perninku, kde prodej parcel šetří hospodářská kriminálka i ministerstvo vnitra. Tam totiž zájemců bylo mnohem více než volných pozemků, prioritou byly malé rodiny a o konkrétním kupci nakonec bez rozhodujících kritérií rozhodli zastupitelé.

Pernink prodal stavební parcely pod cenou, pozemky koupili příbuzní zastupitelů

"Ano, je pravda, že jednu stavební parcelu kupovala i má dcera. Koupila ji ale za stejných podmínek jako všichni ostatní i ti, co prodej kritizovali. Pozemky od obce si na výstavbu rodinných domů kupovali i příbuzní lidí z jiných kandidátek. Má dcera například o parcelu žádala už dříve a schválená nebyla. Záměr prodeje posledního pozemku jsme řádně vyvěsili a přihlásil se pouze jeden uchazeč. Kupující je vždy povinen podílet se na stavbě inženýrských sítí," vysvětluje Luxíková.

Jak dodává, až poslední pozemky si museli zájemci koupit s podmínkou, že do pěti let od kupní smlouvy musí mít platné stavební povolení. "Do té doby jsme tam tuto klauzuli proti spekulantům, kteří by za pár korun koupili od obce parcely a obratem je prodali s několikanásobným ziskem, totiž neměli. A toho využil jistý pán, který také kandidoval. Ten si stejně jako ostatní koupil nazasíťovaný pozemek za 35 korun za metr čtvereční a nyní jeden metr prodává za 3198 korun. Takže na tom stonásobně vydělá," uzavírá děpoltovická starostka.