Současná zima přeje houbařům. I nyní mohou milovníci houbových pokrmů přinést z lesů plný košík hub. A ne jen tak ledajakých. Většina těch, kterév současné době rostou, obsahuje léčivé látky a jsou zdraví prospěšné.

I tyto houby mohou houbaři najít v lese. | Foto: Jiří Pošmura

Ti, kteří chtějí uspět a pochutnat si na čerstvé pochoutce, by ale neměli koukat jen pod nohy, ale také zvednout hlavu. „Nynější teploty svědčí růstu hlívy ústřičné,“ uvádí zkušený mykolog Jiří Pošmura z Chebu. Hlíva roste na listnatých stromech a vydrží krátkodobě mráz do minus pěti stupňů. A na listnáčích a jejich pařezech roste další chutná houba, penízovka sametonohá. „Je mrazuvzdorná, pod sněhem vydrží a při oteplení roste dál,“ připomíná Jiří Pošmura. Penízovku sbírá už tradičně do vánočního kuby.