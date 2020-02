I ve školních jídelnách se může vařit zdravě a přitom chutně

Co je dobré, to není zdravé. Co je zdravé, dětem nechutná. Tento mýtus boří projekt Skutečně zdravá škola. A k němu se nyní chtějí připojit v Mariánských Lázních.

Jídelny nepoužívají glutamáty a ochucovadla, i přesto dětem chutná. | Foto: Skutečně zdravá škola