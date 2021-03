Objednávat zboží s doručením do plzeňského výdejního místa mohou zákazníci na webových stránkách řetězce IKEA už od pátku 5. března. Od středy 10. března si pak lidé budou moci vyzvedávat první zásilky. Výdejní místo v Plzni bude zásobovat obchodní dům IKEA Zličín, který byl dosud cílem právě většiny Plzeňanů. „Zákazníkům prostřednictvím nového výdejního místa v Plzni nabízíme další možnost si vybrat, kde a kdy si chtějí nákupy vyzvednout. Obchodní domy IKEA zůstávají nadále klíčovou částí našeho podnikání. Jsou místem, kde naši zákazníci mohou čerpat inspiraci a setkávat s našimi odborníky, kteří jim pomohou s plánováním bydlení,” uvedl Jiří Kuča, ředitel obchodního domu IKEA Zličín.

Nové výdejní místo vyroste u velkého kruhového objezdu na rozmezí Skvrňan, Borských polí a Nové Hospody, nedaleko firmy MEA Metal Applications. Výdejní místo na Domažlické v Plzni je podle mluvčího společnosti dobře dostupné i pro zákazníky z celého regionu, kteří už za nákupy nebudou muset dojíždět do Prahy. Lidé by tak měli ušetřit zhruba 170 kilometrů a dvě hodiny na cestách.

Zdroj: Deník/Kamil Kacerovský

První z nových výdejních míst v Česku otevřela IKEA v červnu 2020 v Hradci Králové, pak následoval Liberec, Zlín, České Budějovice a Olomouc. V letošním roce plánuje IKEA otevřít další výdejní místa také v Karlovarském a Ústeckém kraji a plánovací studio v Praze. Obchodní domy švédské nábytkářské firmy, které vedle možnosti nákupu nábytku a bytových doplňků nabízí inspiraci a občerstvení, jsou v Česku dnes čtyři – dva v Praze, po jednom pak v Brně a Ostravě.

„Jedním z našich cílů je být zákazníkům blíže, a to i v oblastech, ve kterých není náš obchodní dům. Z interních dat víme, kde bydlí zákazníci, kteří u nás nakupují nejvíce. Výdejní místa jsou jedním ze způsobů, jak jim chceme nakupování usnadnit, šetřit jejich čas a náklady na cestu,“ sdělila Deníku Tamara Soukalová ze společnosti IKEA Česká republika.

V minulosti se spekulovalo o tom, že IKEA v Plzni postaví právě obchodní dům, který vedle možnosti nákupu nábytku a doplňků nabízí také inspiraci a občerstvení. Na otázku, proč se IKEA rozhodla otevřít v Plzni nakonec pouze výdejní místo Soukalová odpověděla, že pro Plzeň se tento formát ukázal jako nejvhodnější. Zákazník si zboží podle ní objedná na webu řetězce, kde si vybere možnost doručení přes službu Klikni a vyzvedni. Výdejní místo v Plzni bude otevřeno 7 dní v týdnu – ve všední dny od 14 do 19 hodin a o víkendu od 9 do 14 hodin. Ceny za službu jsou odstupňovány podle celkové hmotnosti zboží v objednávce. Začínají na 99 Kč pro objednávky do 15 kg a maximální cena za tuto službu je 699 Kč u objednávek, které přesahují 200 kg. „Ve srovnání s doručením přímo do bytu zákazníci při využití výdejního místa zaplatí za službu výrazně méně,” doplnil Jiří Kuča.

Výdejní místo bude provozovat externí společnost, stejně jako ostatní výdejní místa v Česku. „Otevření výdejního místa v Plzni vnímáme jako obrovský krok směrem k ještě větší spokojenosti zákazníků IKEA a jsme rádi, že zrovna my můžeme být klíčovým partnerem tohoto projektu. Hlavní práce, tedy naplnění očekávání zákazníků, je před námi a moc se na ni těšíme,” uvedl Aleš Hrdina, jednatel logistické společnosti HRAL, která bude provozovatelem výdejního místa v Plzni.

Domažlická 180a, výdejní místo IKEA v PlzniZdroj: Google maps