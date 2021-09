Informační centrum v Aši se ze současných prostor v přízemí budovy městské knihovny na Hlavní ulici přestěhuje na Poštovní náměstí. Aš totiž uspěla s návrhem projektu Vlaštovka v rámci Fondu spravedlivé transformace ministerstva životního prostředí.

V této budově zatím infocentrum sídlí.Zdroj: město AšMěsto v současnosti rekonstruuje nebytové prostory a garáže v bývalé hasičské zbrojnici. „Právě do nebytových prostor bývalé „hasičárny“ se má informační centrum přestěhovat. V minulosti město na náměstí vykoupilo neudržovaný pozemek, sousedící s bývalou zbrojnicí, kde by přístavbou mělo vzniknout zázemí infocentra pro další služby, například s úschovna kol, zavazadel a půjčovna elektrokol a elektrokoloběžek, a malá terasou, která turistům umožní odpočinek a občerstvení,“ říká mluvčí Aše Milan Vrbata.

Dodává, že město si přeje vytvořit pro turisty přívětivou a turisticky zajímavou destinaci.

„Vizí je, aby turista po obdržení informací o městě a jeho okolí, v infocentru mohl odložit své věci a na zapůjčeném elektrickém dopravním prostředku objel co nejvíce zajímavostí. Záměr řeší také budoucí podobu tržnice, která sousedí s hasičskou zbrojnicí. Měla by tam vzniknout atypická letní kavárna,“ vysvětluje mluvčí.

Součástí investiční části je také úprava garáží v přízemí bývalé zbrojnice a jejich přeměna na setkávací centrum. V něm by veřejnost mimo jiné získávala informace o připravovaných a realizovaných projektech v rámci Vlaštovky. „Vzhledem k tomu, že hasičská zbrojnice je památkově chráněným objektem, probíhají jednání s památkáři. Například budou zachována historická vrata garáží s tím, že za nimi se instalují prosklené vstupy. Před garážemi by měl vzniknout dlážděný prostor, propojený s náměstím, kde by tak částečně ubylo asfaltu,“ sděluje Vrbata. Cílem je otevřít nové infocentrum a prostory Vlaštovky v roce 2023. V současné době je hotová studie a zadána bude projektová dokumentace, která je součástí žádosti o dotaci z programu Územní spravedlivé transformace ministerstva životního prostředí, kterou chce město podat v příštím roce.