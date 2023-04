Od května je možné na Hvězdárně Františka Krejčího usednout do kabiny, díky níž člověk obletí zeměkouli.

Děti, které se účastní kosmonautické školy, jsou velkými pomocníky v rámci tohoto projektu Hvězdárny Františka Krejčího. | Video: Deník/Jana Kopecká

Hned dva ojedinělé simulátory letů do vesmíru může od května na vlastní kůži vyzkoušet jakýkoliv návštěvník karlovarské Hvězdárny Františka Krejčího. Zatímco už nějaký čas je v areálu hvězdárny v provozu jednomístný kosmodrom, ten třímístný, Prometheus, který provede zájemce kolem zeměkoule, startuje teprve za pár dnů. Jak zdůrazňuje ředitel Miroslav Spurný, nejde o běžné simulátory, které lze navštívit na jiných hvězdárnách. Na té karlovarské je totiž člověk uzavřen do tmavých kabin s ovládacími panely a prožívá v nich skutečně to, co ve vesmíru, a to včetně startu raketoplánu i možných komplikací, které mohou astronauté zažít.

Karlovarské simulátory jsou unikátní i v tom, že si je zaměstnanci hvězdárny postavili sami. „Ten projekt jsme měli v hlavách už asi dvanáct let. Během covidu jsme postavili kabinu kosmodromu pro jednu osobu. Cílem té trojmístné je, aby spolu posádka navzájem komunikovala. A nejde jen o komunikaci uvnitř simulátoru, ale i s řídicím centrem, které je venku,“ vysvětluje Spurný. Podle něho by tak minimálně dva členové posádky, tedy pilot a navigátor, měli mít za sebou nejméně třetí třídu, protože obsluha si musí přečíst pokyny. V řídicím centru pak budou sedět zaměstnanci hvězdárny anebo děti, které už prošly výcvikem v simulátorech. „V rámci tohoto projektu jsme otevřeli školu pro děti, na jejímž konci absolvují zkoušky. Vybudováním kosmodromů jsme si splnili nejen náš velký sen, ale navíc jsme dokázali, že o něj mají zájem i děti. To je pro nás zásadní. Ještě před pár lety jsem byl poměrně skeptický, protože zájem dětí o astronautiku v Karlových Varech opadal. Díky nim ale můžeme vychytávat možné chyby, které se v tomto projektu objevují, navíc si z dětí vychováváme novou generaci,“ říká ředitel hvězdárny, který dodává, že pracovníci simulátory nejen sami postavili, navíc do nich dodali veškerou technologii a vymysleli i vlastní počítačovou simulaci karlovarského paralelního vesmíru, který nazvali Karlovarské kosmické nádraží.

Do nového kosmodromu je člověk uzavřen na hodinu a půl, protože právě tak dlouho trvá raketoplánu, než zeměkouli obletí. „Účastníci zažijí skutečné mise. Budou postaveni před skutečné problémy, budou si muset spočítat i časy. Lidé ani nebudou vědět, co je konkrétně ve výpravě do vesmíru čeká. V budoucnu k obletu Země přibydou i další lety, půjde o dlouhodobé mise, které budou určeny především dětem, jež jsou u nás na táborech. Proto počítáme i s tím, že v kabině bude záchod, bude jim tam donášeno jídlo a budou tam také přespávat,“ uzavírá Spurný.

Do vesmíru se z karlovarské hvězdárny lítá podle letového řádu, který je dostupný na internetových stránkách. Cena podle Spurného je součástí standardního vstupného, kdy dospělý člověk za večerní návštěvu zaplatí 260 korun.