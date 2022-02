"Odezva je každý rok skvělá. Profesionální instruktoři naučí děti základní dovednosti na lyžích. V těch poté mohou pokračovat rodiče dětí a nadále je rozvíjet. Zájem je veliký a i letos jsme měli štěstí na sněhové podmínky. S dětmi jezdí i naše učitelky. Vyrážíme každý den v týdnu s tím, že se po lyžování děti opět vrací do školky, kde si je odpoledne vyzvednou rodiče. Je to tak nejpohodlnější," říká Hegedüsová.

I přesto, že jsou kurzy placené, je o ně mezi rodiči velký zájem. Zahrnují dopravu, kurz, úrazové pojištění, půjčovné lyží bot i přileb. Nemusejí se tedy o nic starat a po týdnu kurzu zjistí, zda lyžování jejich potomka chytlo či nikoliv. V drtivé většině případů však slyší, že ano a pokud též lyžují, mohou vyrazit do některého z lyžařských středisek nejen v regionu. "Syn do této školky chodí a příští rok bych chtěla nabídku určitě využít. Přijde mi to jako skvělý nápad," říká matka tříletého Oldy.

Z věže kraslického kostela sundají staletý hodinový stroj a vystaví ho