Letos se mezinárodní klavírní soutěž uskuteční ve dnech od 9. do 11. srpna. Jak uvedla tajemnice Společnosti Fryderyka Chopina Eva Smejkalová, v letošním roce je o soutěž obrovský zájem mezi studenty z hudebních škol z celé Evropy. „Úroveň bude opravdu vysoká. Profesor Ivan Klánský, který je předsedou poroty, rozhodl, že pro letošní rok se znovu otevře první kategorie, což jsou děti z uměleckých škol a konzervatoří do 19 let. Druhá kategorie pak zahrnuje věkové rozpětí od 19 do 26 let, což jsou vysokoškoláci,“ vysvětluje Smejkalová s tím, že dohromady je do soutěže přihlášeno 16 studentů.

30. července bude uzavřený hlavní vjezd a výjezd do Chebu, stará lávka musí pryč

Letošního ročníku se zúčastní například student matematicko-fyzikální fakulty z Prahy, který se zaměřuje na Chopina. „Přihlásila se i vynikající mariánskolázeňská klavíristka Klára Skalková, které budeme samozřejmě držet palce. Do soutěže jsou přihlášeny i tři ukrajinské děti, které jsou studenty různých evropských škol,“ pokračuje tajemnice.

Koncert laureátů 13. Mezinárodní klavírní soutěže F. Chopina 2022 bude k vidění v městském divadle 11. srpna v 18 hodin. Zahájení Chopinova festivalu pak proběhne 13. srpna ve Společenském domě Casino v půl osmé večer,“ uvádí Sorokina a dodává, že momentálně je prodáno už 80 procent vstupenek, protože se do Mariánských Lázní po covidu konečně vrátila klientela, která cíleně jezdila na Chopinův festival.

Celý program najdete zde: http://www.chopinfestival.cz/festival/program/