Kavárnu Café1516, která svým názvem upomíná na vznik města, chce v létě otevřít Jana Kijovská. Nápad přišel před rokem a přestože gastro odvětví během pandemie covid-19 padlo na dno, své rozhodnutí nemění.

„Chopila jsem se toho, někdo to udělat musel,“ říká s nadsázkou Jana Kijovská. „Na náměstí najdete Bylinkárnu, restauraci s menší kapacitou a informační centrum. Pro nás obyvatele je to málo. Pro město, které se stalo součástí UNESCO, je to nutnost,“ myslí si budoucí kavárnice.

Zdroj: archiv Jany KijovskéHornická krajina kolem Jáchymova byla zařazena do světového dědictví UNESCO v červenci 2019 a zájem turistů i ze zahraničí stoupl. „Loni město navštívilo 18 720 návštěvníků, za období letních prázdnin to byly téměř čtyři tisíce,“ vypočítává vedoucí informačního centra Anna Plačková.

Ti všichni chtěli jíst, nabrat síly u šálku kávy a dobrého dortu. Ale mimo lázeňská zařízení neměli kde. Takový stav si vysloužil nejedno pozdvižené obočí, turistické zázemí návštěvníci očekávají. „Posílala jsme je do Ostrova nebo na Boží Dar. Loni sem přijela natáčet BBC, které jsem dělala průvodkyni. Bylo vidět to překvapení, mysleli, že se spletli a dorazili do jiného města, než světově proslaveného Jáchymova,“ vypráví Kijovská.

Sbírka na internetu

Kavárnu chce otevřít v pět století starém domě. Prostory nabídli kavárnici sami majitelé. Tím podpora místních a zájem o kavárnu ale zdaleka neskončil. Jana Kijovská uspořádala sbírku na crowdfundingovém portálu HitHit. Kýžených 200 tisíc se podařilo vybrat lehce, od téměř tří stovek dárců. Místní se na novou kavárnu velmi těší.

„Moc si přejeme, aby to vyšlo. Jáchymov vás potřebuje,“ vzkázala Janě Kijovské například dárkyně Nikola Pokorná. Ukončením sbírky podpora neskončila, k Janě Kijovské míří i věcné dary. Třeba klavír. „Pánovi se líbily prostory. Křídlo z roku 1907 bylo původně určeno pro základní uměleckou školu v Karlových Varech, ale nakonec skončilo u nás. Malý zázrak,“ usmívá se Kijovská.

Jáchymovští také kavárně nabídli nábytek, darovali barvy a laky. A dokonce neváhají připojit ani ruku k dílu.

„Hlásí se mi dobrovolníci. Zájem mě hrozně těší, jsem ráda, že se veřejnost nemůže dočkat. I proto kavárnu vnímám především jako službu Jáchymovu. Město má příležitost, kterou nesmí propásnout a doufám, že jsem taková první vlaštovka, ke které se další brzy připojí,“ dodává Jana Kijovská. První příležitost k návštěvě by měla být letos v létě, kdy se plánuje otevření.