Jak se s rybami zachází? Na to dohlíží kontroloři krajské veterinární správy

Františkovy Lázně – Organizátoři výlovů mají povinnost o termínech výlovů informovat také místní krajskou veterinární správu a musejí počítat s návštěvou veterinárních inspektorů.

Rybníky vydávají své poklady. A Amerika byla opět velkým lákadlemFoto: Deník / Simeonová Václava

Ti namátkově výlovy navštěvují a zaměřují se zejména na kontrolu, jak se s rybami zachází, zda je vše v souladu s veterinárním zákonem, zejména pak s ustanoveními zákona na ochranu zvířat proti týrání. Dohlíželi také na část výlovu největšího rybníka v Karlovarském kraji, Ameriky u Františkových Lázní. A vše bylo v pořádku.

„V průběhu kontroly bylo vyloveno asi 10 tun ryb a inspektoři krajské veterinární správy konstatovali, že byly dodrženy všechny požadavky platné legislativy a zákon na ochranu zvířat proti týrání nebyl porušen,“ konstatovala ředitelka Mária Slepičková. „Pracovníci veterinární správy se každoročně zaměřují na kontrolu welfaré, to je pohodu zvířat – ryb při výlovu. V průběhu kontroly rybáři pomocí bouchání klacky o vodní hladinu vháněli ryby do sítí, sítě stahovali a následně z nich podběrákem vylovili ryby. Vylovené ryby vytřídili a podle druhů umístili do samostatných kádí. Část ryb byla na místě prodávána a část byla převezena na sádky v Krapicích u Františkových Lázní,“ uvedla ředitelka. Veterinární inspektoři se zaměřili na způsob provádění jednotlivých operací, aby bylo s rybami zacházeno co nejšetrněji, tedy klidné nahánění do sítí, opatrné vybírání podběrákem, jejich třídění a posouvání po skluznici do kádí, aby nedocházelo k jejich zraňování. „Důležité je, aby ryby v kádích měly dostatek kyslíku, což bylo zabezpečeno permanentním provzdušňováním vody v kádích,“ potvrdila Mária Slepičková.

Další důležitou částí kontroly byl prodej ryb na místě. „Ryby, které byly nabízeny k prodeji, byly umístěny v samostatných kádích vedle prodejních stolů. Kádě byly průběžně doplňovány, aby se ryby vzájemně nezraňovaly a nedocházelo k jejich poranění podběrákem při jejich vyndavání z kádí. Prodané ryby byly po vyndání z vody omráčeny, aby nedocházelo k jejich týrání samotnými kupujícími v průběhu přepravy domů,“ doplnila.

Ostatní vylovení kapři se pak do Vánoc chovají v sádkách, kde se vylační, tedy zbaví se přebytečného tuku. V druhé polovině prosince pak začne prodej kaprů ve stáních. Jak odborníci podotýkají, je možné zakoupit rybu živou, ale doporučují nepůsobit jí další následné stresy s transportem a raději si ji nechat odborníkem odborně usmrtit, aby nemusela doma v chlorované teplé vodě trpět.