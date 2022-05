Návštěvníci Statku Bernard si mohou také připomenout, jak se kdysi na statku žilo, jaká se chovala zvířata a jak se dařilo tradičním řemeslům.

Při vstupu na statek každého zaujme malebné nádvoří. K vidění tu jsou potůčky s mlýnky, rybníčky s rybkami, nejrůznější druhy okrasných květin a bylinky, které jen dokreslují starosvětský ráz celého komplexu. Pracovníci statku zde chovají ovce, kozy, prase, králíky, slepice, husy a také morče. „Jsme tady s rodinou poprvé a jsme nadšeni. Vypadá to tu opravdu jako v pohádce. Dětem se asi nejvíce líbí zookoutek s několika druhy domácích zvířat. Mého pětiletého syna zaujalo hlavně prase,“ řekl návštěvník Adam Nový.

Lidé mohou vstoupit přímo do výběhu a zvířata si pohladit a nakrmit, aniž by mezi nimi byl plot. Zaměstnanci však žádají, aby ke krmení používali pouze granule zakoupené v jejich automatu. Oblíbené jsou i komentovaná krmení, kdy se zájemci v doprovodu chovatele mohou podívat do výběhu a dozvědět se spoustu zajímavostí o životě zvířat. Děti se samozřejmě mohou podílet na krmení. Kdo chce, nakreslí si zvíře podle živého modelu a během prohlídky může absolvovat i malý vědomostní kvíz.