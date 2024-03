Sté narozeniny oslavil 21. března Jan Bakalář z Chebu. A vzpomínal přitom na dobu, kdy pracoval v divadle.

Mezi gratulanty nechyběl starosta města Jan Vrba. | Foto: Foto: Město Cheb

„Setkání to bylo nesmírně příjemné a inspirativní. Tolik dojmů a životních zážitků, se kterými se s námi pan Bakalář podělil, by vydalo na román. Vyprávěl o svém povolání kostyméra, které vykonával 31 let v chebském divadle. Životní vzpomínky jak na svůj osobní život, tak na léta prožitá v Chebu nám byly vyprávěny se zaujetím a láskou k samotnému životu. Pane Jane, přeji Vám mnoho zdraví a neutuchajícího elánu do dalších let a konstatuji, že mi bylo ctí se s Vámi setkat,“ řekl starosta Chebu Jan Vrba oslavenci, který mu přišel ke stému výročí narození osobně pogratulovat.

