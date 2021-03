„Situaci v souvislosti s covidem sleduji a není mi lhostejná. Přes vytvořené kontakty v nemocnicích jsem několikrát zjistil, že nápor na chebskou nemocnici je obrovský,“ vysvětlil proč se po konzultaci v chebské nemocnici vydal na několikahodinovou cestu.

„Po komunikaci s personálem bylo hned patrné, že by profesionální pomůcky ocenili. Pak už jsme se jen domluvili na detailech. Zdravotníci zde a všude jinde po celé republice si zaslouží obrovský respekt a velké díky.“

Jan Smejkal do automobilu naložil pomůcky, které jsou absolutně zásadní pro práci s pacienty s covid-19. „Zejména jsou to špičkové fonendoskopy Litmann Classic III, které měří správnou činnost srdce a plic, dále klíčové přístroje pro měření saturace krve kyslíkem takzvané oxymetry, dále jsem přivezl profesionální tlakoměry a po domluvě jsem pořídil bezkontaktní teploměry a pár dalších věcí,“ řekl mladý podnikatel.

Chebská nemocnice byla takovou pomocí zaskočena a potěšena zároveň. „Jsme za to velice rádi, jsou to dárky k nezaplacení,“ uvedla při předávání zdravotní sestra interního oddělení chebské nemocnice Jana Šafránková.

Jan Smejkal pomáhá, kde se dá. Pomáhal už na jaře a dělá to stále. „Je k tomu jeden důvod, ale nesděluji ho,“ reagoval na tuto otázku proč tak intenzivně pomáhá.

Jak sám říká, není žádný hrdina. Přitom by se tak cítit mohl a reakce lidí by tomu nahrávaly. „Jsou většinou pozitivní, jsem za to moc rád a vůbec jsem to nečekal. Relativně velký zájem a pochvaly lidí mě moc těší a opravdu mě velice překvapily,“ uvedl.

Najdou se ale i negativní reakce. Místo, aby to Jana Smejkala naštvalo, snaží se je pochopit. „Na rovinu, kdybych byl například majitel restaurace, fitness trenér, obuvník, kadeřník nebo další ze stovky příkladů zásadně zasažených lidí, tak bych subjektivně měl tendenci situaci s covidem zlehčovat. Šel bych naproti různým konspiračním teoriím a obecně bych nechtěl vidět žádné problémy. Mnoho lidí takto zasažených znám, mrzí mě jejich útrapy a situace,“ sdělil.

„Objektivně to však správný přístup není, nemocnice toho jsou jasným důkazem. Je škoda, že zejména veřejně známé osobnosti, ex politici, zubaři a nebo zpěvač-ky dávají opravdu silné náboje lidem, kteří pak velice málo nebo spíše vůbec nedodržují žádná opatření. Celá situace je samozřejmě hrozná, strašné to je pro děti a školy, sporty, firmy a tak dále. Pokud alespoň z mikročásti moje snaha po-může, budu za to moc rád,“ dodal.