Od 10 do 17 hodin školou prošlo 3340 návštěvníků, někteří na jarmarku strávili celý den. „Cílem jarmarku radosti je udělat někomu radost. My jsme se rozhodli, že chceme udělat radost jednak klientům Dolmenu, kteří by si moc přáli vyjet v létě na společný rekreační pobyt na horské chalupě. Dále, protože dlouhodobě spolupracujeme s Canisterapií Stránský, jejichž pejskové pomohli spoustě našich žáků při návratu zpátky do školních lavic, bychom chtěli udělat radost i jim. Stránští jsou lidé, kteří dlouhá léta pomáhají ostatním. Sami mají těžce nemocného báječného kluka Bohouška, který by moc rád jel k moři. A vzhledem k událostem na Ukrajině jsme se rozhodli také podpořit děti zasažené válkou prostřednictvím Dětského fondu UNICEF,“ vysvětluje.

Na místě byla i předsedkyně Komunitního osvětového společenství Lucie Poláková. „Vypadá to "jenom jako nějaký školní Jarmark", ale celý ten fenomén má obrovský přesah a potenciál pro změnu postojů i hodnot. Vidím, že je to v naší společnosti moc potřebné a je evidentní, že cestou intenzivního zážitku na vlastní kůži se postoje formují pevně. U dětí a mladých lidí my to dává několika násobně větší smysl než u dospělých. Centrálka by měla dostat nějakou mimořádnou cenu za to, jak vede své žáky k solidaritě a společenské odpovědnosti. Je to podle mě jednoznačně škola, kam by se měli ostatní chodit učit jako do dílny dobré praxe,“ zmiňuje.

Příjemný zážitek popisuje první místostarosta Sokolova Ladislav Sedláček. „Je opravdu radost tu být. Velký výběr zboží, skvělá organizace, usměvaví prodejci, vše pro dobrou a smysluplnou věc. Moc vám všem děkuji. Všichni, co se podílíte na této akci jste naprosto úžasní. Už teď se těším na další jarmark. Klobouk dolů, smekám. Rád bych ještě jednou poděkoval za to, že ukazujete, jak se má charitativní akce dělat. Minimální náklady s obrovským výtěžkem. Takhle to je správně,“ usmívá se.

Své nadšení neskrývá ani druhý místostarosta Sokolova Jan Picka. „Pokud bych měl Jarmark radosti na Centrálce hodnotit, tak jedním slovem – nadšení! Na místě panovala skvělá atmosféra, k vidění bylo mnoho stánků, spousty spokojených návštěvníků a zejména se mi líbilo nasazení a pomoc samotných žáků,“ říká nadšeně.

Všechny cíle budou podle ředitelky Šiškové beze zbytku splněny. „Pomocí jarmarku se totiž podařilo vybrat neskutečných 135 000 korun. Kromě radosti přináší náš jarmark i další přidané hodnoty. Učí naše žáky pomáhat. Pomáhat v rámci svých možností. Děti zjišťují, že zapojením se do této a nejen této charitativní akce mohou pomoci změnit život někomu jinému. Udělat ho lepším. Učí se pomáhat slabším a potřebným. Atmosféra na jarmarku byla fantastická. Vytvořili ji jak návštěvníci, tak účinkující, prodejci a organizátoři. Dobrovolníci mění svět, tak zase za rok!,“ dodává Petra Šišková.