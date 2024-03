Vítejte u dalšího dílu Podcastu Deníku speciál: Solární energie. Ve čtyřdílném speciálu je pokaždé naším hostem odborník na problematiku solární energetiky a zároveň majitel úspěšné společnosti Česká síť, Ing. Jaroslav Rada. Zatímco v úvodním dílu náš host hovořil hlavně o energetické koncepci pro rodinné domy, tentokrát jsme se zaměřili na koncepce pro domy bytové, tedy na takový vyšší level z hlediska náročnosti na realizaci.

Jaroslav Rada: Bytové domy jsou nejtěžším odvětvím ve výstavbě fotovoltaiky

Jak si mohou bytové domy už od čtyř bytových jednotek zařídit solární elektrárnu? Jak lze řešit dotaci? A jak dlouho to vše vlastně trvá? Na toto i mnoho dalšího odpovídal v aktuálním dílu podcastu host Jaroslav Rada.

Jaroslav RadaZdroj: Deník/Antonín Hříbal

„Pokud se podíváme na realizaci solární elektrárny u bytových domů, zde to už trvá o něco déle, než u domků rodinných. Především je samozřejmě nutné, aby se na tom shodlo celé společenství vlastníků a podařilo se všechno všem účastníkům dobře vysvětlit,“ říká Jaroslav Rada, majitel společnosti Česká síť.

A jak to je s elektromobilitou? Doporučuje Jaroslav Rada rovnou postavit dobíjecí místo nejen na vsi u rodinných domů, ale i u bytových domů? „Bytový dům dostává i dotaci 25 tisíc na jedno nabíjecí místo, takže určitě všem doporučuji jej rovnou udělat. Celkově to zvedne hodnotu toho domu a navíc je výhodné a do budoucna i nezbytné se touto cestou vydat, “ pokračuje Jaroslav Rada s tím, že řešil i řadu bytových domů, kde zatím nikdo z obyvatel elektromobil nemá, ale nabíjecím místem už dům disponuje.

Co přesně znamená pojem komunitní energetika pro bytové domy? A jak lze schovat přebytek energie ze slunce z léta až do zimy? Poslechněte si v tomto podcastu. V dalším díle se podíváme na problematiku řešení energetiky pro firmy.