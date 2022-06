Od neděle pokračuje série koncertů opět na hlavní kolonádě každý den od 15 hodin až do pátku. V neděli 26. června to bude vystoupení romské kapely Le Čhavendar. „Synové hudebníků ze známých Kale spolu hrají od svých pubertálních let a jejich hudba vychází z romského folkloru obohaceného o jazz, latinu a flamenco. V rytmu swingu se kolonáda rozezní v pondělí 27. června, svůj repertoár zde představí pěvecký kvartet Vocal Band Quartet za doprovodu kapely pianisty Henryho Volfa,“ upřesňuje Elena Sorokina s tím, že na úterý 28. června je připravena lahůdka pro milovníky písní Raye Charlese, Eddieho Vinsona či Bogaloo Joe Jonese. Své umění ukáže jeden z nejlepších českých hráčů na Hammondovy varhany Jakub Zomer se svým triem.

Na letišti v Chebu to bylo jako po pádu letadla. Záchranáři pomáhali 50 lidem

Středa 29. června bude patřit stálicím festivalu, kapele Jazz Cakes v čele se zpěvačkou Lucií Víškovou. Ta se zaměřuje jak na jazzové standardy, tak populární hity v novém jazzovém hávu. „Ve čtvrtek 30. června přijede zpěvák a bluesový písničkář Gerald Clark až z jihoafrického Johannesburgu. Na svých koncertech oslovuje fanoušky blues, rocku nebo jazzu a je jedním z předních představitelů jihoafrické bluesové scény. Na svém kontě má již sedm alb a jeho album s názvem Black Water získalo velký mezinárodní ohlas a videoklip ke stejnojmenné písni byl nominován na evropskou cenu MTV,“ přibližuje umělce.

Festival v pátek 1. července uzavře talentovaná zpěvačka Petra Brabencová za doprovodu těch nejlepších muzikantů nově nastupující české jazzové generace. „Vstupné na akci je dobrovolné, ale návštěvníci si budou moci zakoupit symbolickou vstupenku na stránkách www.marianskelazne.cz v hodnotách 150, 300 a 500 korun a podpořit tak festival. Veškeré informace jsou na www.jazzove-lazne.cz,“ uzavírá.