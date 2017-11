Je chladno. Nedozrála jablka

Karlovarský kraj – Nedozrálá rajčata, málo sladká jablka a hrušky. To je jen malý výčet toho, co způsobil v letošním roce chladný nástup podzimu v Karlovarském kraji.

Ilustrační foto.Foto: Jaromír Šimek

Nejenže teploty rychle klesly pod 15 stupňů Celsia, ale navíc chyběl sluneční svit, který by poslední úrodu dokončil. Potvrzuje to i meteorolog Rudolf Kovařík ze Šindelové. Letos byl podle jeho slov měsíc září nejchladnější za posledních deset let. Na druhé straně má chladnější ráz počasí pozitivní vliv na podzemní vodu.



„Opravdu je letošní podzim daleko více chladnější, než tomu bylo v loňském roce, a září bylo nejchladněji za posledních deset let,“ potvrdil meteorolog.



Přitom loňské září bylo nejteplejší za posledních dvacet pět let a vyskytly se v něm i tropické dny. „Nepamatuji si, že by mi nedozrála rajčata. A to se letos stalo. Sluneční svit poslední sklizni opravdu výrazně chyběl, a tak většina zeleniny zaschla,“ řekl Rudolf Kovařík.





Kromě toho, že úrodu letos poznamenaly jarní mrazy, konečnou zkázu dokonal i studený podzim. „Letos na podzim jsme měli přibližně o 45 procent méně slunečního svitu, než je dlouhodobý průměr,“ vysvětlil Rudolf Kovařík. Tím pádem nejenže zaschla a nedozrála poslední rajčata a papriky, ale také nejsou jablka a hrušky tolik sladké, jak by správně měly být. Slunce je důležité v poslední fázi proto, aby v plodech vznikla cukernatost, a tak je sladkost jablek menší,“ podotkl Rudolf Kovařík.



Chladnější počasí však mělo jedno výrazné pozitivum. Neodpařilo se z povrchu země tolik vody, což napomohlo vyrovnat její podzemní zásoby.



„Jak v září, tak i v říjnu napršelo v Karlovarském kraji daleko více srážek, než je dlouhodobý průměr. Jen za září a říjen spadlo v kraji pětkrát více srážek než před patnácti lety. A přitom říjen patří k nejsušším měsícům v roce,“ okomentoval Rudolf Kovařík.



Zásoby podzemní vody jsou tak v tuto chvíli v normě. „Hodně pršelo, a navíc srážky byly téměř po celém kraji rovnoměrné, to znamená, že se dokázaly mnohem lépe vsáknout. Navíc půda nebyla promrzlá, takže se do ní mohla voda lépe absorbovat. K tomu všemu příroda už v poslední fázi nepotřebovala tolik vodní vláhy, protože končí vegetace, a tak i tato skutečnost napomohla k doplnění spodních vod,“ poznamenal Rudolf Kovařík. V tuto chvíli je nasycenost spodních vod v Karlovarském kraji mezi 79 až 91 procenty. Jaký stav podzemní vody bude v příštím roce, bude záležet na množství sněhu v zimě a jeho rychlosti tání.