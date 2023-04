Česká pošta ruší 14 poboček na Karlovarsku, Sokolovsku a Chebsku. Například ruší tři pobočky v Chebu, pět v Karlových Varech a jednu v Mariánských Lázních. Je to tady, podívejte se, na seznam rušených poboček.

Česká pošta - ilustrační foto | Foto: ČTK

Tyto pobočky zruší Česká pošta:

Aš 2 Hlavní 1002/116, 35201

Cheb 5 Boženy Němcové 2251/59, 35002

Cheb 4 Přátelství 2006/2, 35002

Cheb 3 Dragounská 2529/6, 35002

Chodov u Karlových Varů 2 Staroměstská 848, 35735

Karlovy Vary 4 U Trati 3/11, Bohatice, 36004

Karlovy Vary 9 Vítězná 390/51, Drahovice, 36001

Karlovy Vary 10 Sedlecká 760/3, Rybáře, 36010

Karlovy Vary 20 Lidická 595/64, Drahovice, 36001

Karlovy Vary 5 Sokolovská 243/92, Rybáře, 36005

Mariánské Lázně 2 Tepelská 551/5, Úšovice, 35301

Nejdek 2 Okružní 1191, 36222

Sokolov 3 Staré náměstí 21, 35601

Sokolov 5 Sokolovská 1623, 35601

Dlouhodobý trend v poptávce po tradičních poštovních službách je klesající. Za posledních pět let klesl zájem o tyto služby na pobočkách o 40 %. A to vlivem digitalizace, díky které lze zařídit řadu služeb nikoli osobní návštěvou pošty, ale v on-line prostředí.

"Český telekomunikační úřad proto reflektoval tyto změny a upravil parametry rozložení poboček ve svých normách. Nově tak každá obec s počtem obyvatel nad 2500 nemusí mít poštu v docházkové vzdálenosti do dvou kilometrů, ale nově do tří. V pobočkové praxi České pošty to znamená, že z nynějších 3 200 pošt bude po změně legislativy 300 nepovinných a ty Česká pošta z ekonomických důvodů zruší bez náhrady. Tyto informace zveřejňujeme s vědomím, že dosud nebyly vypořádány veškeré připomínky v rámci mezirezortního připomínkového řízení k materiálu ČTÚ, který nové nastavení parametrů rozložení pobočkové sítě řeší," informoval mluvčí České pošty Matyáš Vitík.