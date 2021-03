V pátek uplyne rok od té doby, co jsme měli zůstat čtrnáct dní doma.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jana Bežáková

Od té doby se objevila řada hlášek na sociálních sítích, například: „Převedu do jiného okresu. Na procházku do jiného katastru s nákupní taškou.“ Někdo těch čtrnáct dní, které se tak trochu protáhly, bere s humorem, jiní s naštváním, další to čtou se slzami v očích. Většině lidí ale dochází trpělivost.