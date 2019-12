Zcela výjimečná věc se stala letos v červenci v krušnohorském pohraničí. Na seznam světového dědictví UNESCO byl totiž zapsán Hornický region Erzgebirge / Krušnohoří. Pro mnohé to byl přímo zázrak, pro odborníky, kteří lokalitu znají a vědí, jak je cenná, jen potvrzení o její výjimečnosti. Zápis na prestižní seznam nebyl jednoduchou záležitostí. Snahy trvaly více než dvacet let a musely se spojit síly z obou stran hranic.

Iniciátorem na německé straně Krušnohoří byl Helmut Albrecht z technické univerzity. „Práce na samotném projektu trvaly jednadvacet let. Během té doby jsem ale pochopil, že návrh na zapsání má svůj smysl a podstatu. Na obou stranách se vyskytly problémy a mně došlo, že projekt musí být veden jak z Německa, tak z Česka společně. Byly to až spolky a různé svazy, které naši vládu přesvědčily, že tato iniciativa není marná,“ uvedl při oslavách zápisu do UNESCO Albrecht.

Hlavním aktérem na české straně byl Michal Urban, který vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Ačkoliv žije v hlavním městě, Krušné hory zná velmi dobře, nejraději má Hřebečnou. Poprvé sem zavítal jako malý kluk už v roce 1970 a už tehdy ho zdejší mimořádná lokalita nadchla. „Do Krušných hor jezdím už půl století, jsem jejich velký fanda. Hlavním důvodem jsou zdejší nerosty. A nešlo jen o ně. Krušné hory mě vždy přitahovaly i kvůli své hornické historii a hledal jsem tu stará důlní místa,“ prozradil na sebe doktor přírodních věd.

Česká republika byla za Německem v přípravách poněkud pozadu. Až v roce 2009 tak vznikla při Krajském úřadě Karlovarského kraje pracovní skupina, která si dala za úkol vytipovat vhodné památky v regionu, jež by mohly být zapsány na seznam světového kulturního dědictví. „A mě tam přizvali jako odborníka na hornictví,“ vysvětlil iniciátor české výzvy.

První žádost o zapsání do UNESCO byla podána už v lednu roku 2014. „Nakonec jsme ji ale stáhli. Komisaři z ICOMOSu nám totiž doporučili, že bychom měli svou nominaci více konkretizovat a zaměřit se jen na rudní bohatství. Novou jsme pak podali v roce 2018,“ podotkl Urban. Krušnohoří bylo na seznam zapsáno letos 6. července.

Pro Michala Urbana bylo zázrakem, že v tento den se na prestižní seznam dostaly hned dvě české památky hornické Krušnohoří a kladrubští koně. „Je zkrátka zázrak, že dvě památky se dostaly do UNESCO během jednoho odpoledne. Jinak si to ale hornické Krušnohoří právem zaslouží, protože má opravdu celosvětový význam,“ dodává autor české části nominační dokumentace.

Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří tvoří dvacet dva součástí, z nichž se sedmnáct nachází na území Saska a pět v českém Krušnohoří. Českou část reprezentují Hornická krajina Jáchymov, Hornická krajina Abertamy Boží Dar Horní Blatná, Rudá věž smrti, Hornická krajina Krupka a Hornická krajina Mědník. V současné době čeká na svůj velký okamžik také trojúhelník západočeských lázeňských měst Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, které usilují o zápis do UNESCO s dalšími osmi evropskými lázeňskými městy.