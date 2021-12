V Keni to je úplně jiný svět. Je tam hodně dětí, které si hrají celé dny venku a pomáhají svým maminkám. Hodně jsem se tam naučil a když jsem přijel po měsíci domů, tak jsem začal i své mamince více pomáhat. Těším se na další prázdniny v Africe.

Celý rok jsme slyšeli ve škole o koroně. Ve škole se o tom pořád bavíme s kamarády, spolužáky a paní učitelkami. Nosíme do školy roušky, ale už jsme si zvykli a když jdeme ráno z domova do školy, tak na roušky většinou nezapomínáme, to víc zapomenu třeba na cvičební úbor. (smích) U nás doma moc koronu neřešíme. Doma máme hodně dobrou náladu. Maminka pracuje z domova, a to je velká výhoda. Minulý rok maminka pracovala v jiné práci a musela být do večera v zaměstnání, a to bylo moc těžké, protože byla také korona a my se museli s bráškou učit a připojovat z domova sami. Nemáme blízko žádnou babičku nebo tety, tak jsem musel na Daníka dohlížet já, ale to bylo špatné, moc nám to nešlo. Maminka byla moc smutná z toho, že jsme kvůli tomu měli špatné známky. Nemohla s námi zůstat doma, protože musela vydělávat korunky. To bylo ošklivé období. Teď už je to ale o moc lepší. Vždy se těším domů, až mamince řeknu zážitky ze školy, protože těch zážitků je každý den hodně.

Máme moc hodné paní učitelky i učitele na tělocvik. On je borec. Mám rád i našeho pana ředitele a moc mi chybělo, že jsme nemohli do školy. I když se tam učíme, je tam sranda. Ve škole je hodně zábavy a kamarádů. Když přijdu domů a udělám si úkoly, tak s kluky paříme společně hry na dálku, máme totiž skupiny, anebo chodíme ven hrát florbal. Moc nás to baví, takže jsme spolu s kamarády a spolužáky celý den. Někdy i spíme u nějakého kamaráda.

Minulé Vánoce jsme trávili u Babičky Emi v Ostrově nad Ohří, teď se o Vánocích stěhujeme do domečku. Maminka říkala, že se nám tam bude líbit, protože je to tam větší. Máme želvu Žofku a dvě potkanky Bibi a Emi, moc si přejeme ještě pejska. Když budeme v tom domečku, tak zkusím maminku ještě přemluvit.

Moc si také přeji, aby příští rok už nebyla korona a abychom byli všichni šťastní.