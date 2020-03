Zatímco žáci a studenti v Česku už třetí den místo v učebnách sedí kvůli epidemii koronaviru doma, osmnáctileté Františce z Božího Daru a dalším studentům z Loučné a krušnohorských měst se studijní režim nezměnil. Do školy chodí stále. Studují totiž v Německu, kde jsou základní i střední školy normálně otevřeny.

Například Františka navštěvuje gymnáziuma podle její maminky se obává jenom toho, že i Německo školy zavře. „A lituje ty české studenty, kteří mají před maturitou a musí se na tuto zkoušku nyní připravovat doma,“ uvedla Františčina maminka. Dodala, že u nich doma způsobil koronavirus vlastně raritu. „Mám dvě dcery. Jedna studuje českou vysokou školu a nyní má volno, ta druhá normálně chodí do školy,“ smála se Františčina maminka. Pohyb přes hranice není pro rodinu nic nezvyklého. „Dcery tam navštěvovaly mateřskoui základní školu. Jsem taková průkopnice, starší Šarlotu jsem do mateřinky přihlásila už v roce 1999. I já sama v Německu pracuji,“ vysvětlila. Obává se jenom toho, že pohyb přes česko-německé hranice bude omezen. To by značně komplikovalo život nejen jí, ale i tisícům lidí z Karlovarského kraje.