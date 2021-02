Na pokraj psychických sil se dostali provozovatelé menších hotelů a penzionů v Karlovarském kraji. Situaci navíc ztěžuje takzvaný dvojí metr vládních nařízení, která povolila uzdu tradičnímu českému nešvaru – udavačství. To teď jede v Krušných horách na plné obrátky. Tři senátoři z Karlovarského kraje tak připravují ústavní žalobu, která má upozornit na nerovnostiv podnikání.

APARTMÁNY FUNGUJÍ, OSTATNÍ NE

Zatímco hotely a penziony klienty přijímat nemohou, apartmány ano. „Můžete si u nás pronajmout apartmán. Kapacity máme ještě volné. Nic porušovat nebudete, nebojte,“ sdělila žena z Apartmánů Gottesgab na Božím Daru, kam redaktor Deníku včera náhodou zatelefonoval. „Proč můžeme? Jde o statut. My totiž nemáme statut podnikání ubytování, ale pronájem,“ vysvětlila žena.

Na dotaz, jaká kvůli faktu, že jedni podnikatelé mohou hosty přijímat a druzí ne, panuje na Božídarsku atmosféra, odvětila, že na to raději ani nebude odpovídat.

UDAVAČI MAJÍ ZELENOU, KONTROLY JEZDÍ

Udavačství na vlastní kůži zažil už také božídarský starosta a senátor Jan Horník (STAN).

Jeho manželka totiž provozuje jeden z místních hotelů. „Kontrola přijela na základě oznámení, že má ubytované hosty, protože na parkovišti stála tři auta. Ta ve skutečnosti patřila zaměstnancům. Nikoho v hotelu manželka ubytovaného nemá. Sama je nyní také bez příjmů,“ uvedl božídarský starosta.

PEKLO V OBCÍCH KVŮLI UBYTOVÁVÁNÍ

Vláda tak podle něho postavila lidi z jedné vesnice proti sobě a rozpoutala tím neuvěřitelné zlo. „To, co se tu děje, je opravdu vážné,“ konstatoval Horník.

Jen na Božím Daru jsou asi dva tisíce lůžek, která slouží pro ubytování turistů. Podle Horníka je i nyní v době 4. stupně PES v provozu minimálně pět set z nich.

„Ten, kdo má v názvu hotel nebo penzion, má smůlu, ale apartmány jsou povolené. Přičemž také mají společné prostory, schody, kde se mohou lidé potkat. Často bývají v rodinných domech, kde je takových apartmánů i šest,“ pokračoval Horník.

PODMÍNKY PRO UBYTOVATELE NEJSOU SPRAVEDLIVÉ

„My máme zavřeno, a přitom máme jen pět malých pokojů, ale jsme penzion, a to je problém,“ posteskla si Iryna Zernerová z božídarského Pensionu Günther Schänke. „Není to vůbec spravedlivé. Zavřeni měli zůstat všichni. Anebo zavřít velké hotely a nechat otevřené ty malé. Jakou to má logiku, když u okénka je v houfu deset až patnáct lidí, a my nemůžeme ubytovat jednu rodinu?“ podotkla podnikatelka.

Zachování provozu v apartmánech má ovšem i další rozměr. „Dobře víme, kde se večer svítí, kde je otevřeno. Ti všichni by tedy měli platit poplatky z pobytu. Uvidíme, jak to bude s jejich úhradou. Pokud tito podnikatelé poplatky nezaplatí, mají ve městě utrum,“ pohrozil starosta.

PŘIPRAVUJE SE ÚSTAVNÍ ŽALOBA

Jako senátor společně ještě s dalšími dvěma kolegy z Karlovarského kraje Miroslavem Plevným a Miroslavem Balatkou (oba senátoři STAN) připravuje ústavní žalobu.

„Sbíráme v současné době podpisy, sháníme další podporu napříč Senátem. Ústavní žalobu bychom chtěli v pátek předat Ústavnímu soudu. Chceme stejné podmínky pro všechny, protože jinak to vyvolává nevraživost. Lidé u nás jsou na pokraji sil, hlavně psychických. Nechci být vulgární, ale musím říci, že jsou opravdu úplně v pr…,“ uzavřel starosta a senátor Horník.