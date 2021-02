Deník na návštěvěZdroj: Deník

„Sbor byl u nás nepřetržitě, ale postupně upadal a přemýšlelo se i o tom, že se zruší,“ informovala starostka obce a zároveň hasička Aurelie Skřivanová. Naštěstí se tak ale nestalo. Místní se vyhecovali a do hasičiny se pustili s plnou parádou. „To se psal asi rok 2011, podařilo se nám získat nové členy a začali jsme jednotku dovybavovat. Finanční prostředky na vybavení jednotky čerpáme z dotací,“ uvedla starostka. Ve vozovém parku má jednotka dopravní automobil Ford Transit, který obec získala za finanční podpory Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR a Karlovarského kraje a cisternu DAF. Tu získala převodem ze Sboru dobrovolných hasičů Cheb – Háje. Kromě toho disponuje dalším technickým vybavením potřebným pro zásahy, jako jsou například čerpadla, pily a další. „V loňském roce se podařilo pro členy jednotky, opět za podpory Karlovarského kraje, získat nové zásahové oděvy a i letos plánujeme opatřit další prostředky na vybavení jednotky.“ Velkou radost místním hasičům udělala dostavba hasičárny. „Původně jsme měli jen obdélníkovou garáž, dostavěli jsme ji do tvaru L, aby se nám do ní technika vešla, a přistavěli jsme zvoničku. Nechybí ani patron hasičů v zaskleném výklenku nad vchodem,“ přiblížila Aurelie Skřivanová.

Jednotka, ve které jsou hned tři ženy, je předurčená k ochraně obyvatelstva a převážná část členů získala osvědčení technika ochrany obyvatelstva. „Vyjíždíme zejména na technické zásahy, samozřejmě ale cvičíme i zásahy týkající se hašení. V neposlední řadě se sbor podílí na akcích, které se v obci pořádají,“ dodala.