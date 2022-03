Výstava navazuje na benefiční Karlovarský salon 2020. „Zvolili jsme formu salonu proto, abychom mimo jiné připomněli tradici Karlovarských salonů ze šedesátých let. Je to výstava, kterou běžně kurátor nevybírá předem jako většinu ostatních, ale je to taková forma, že účastník, který na salonu je, může dle libosti předvést dílo, které považuje za důležité a je mu blízké. Tento způsob výstavy je těžší na instalaci, protože se sejdou značně nesourodá díla ve stylu, formátu a podobně. Nicméně si myslím, že současný salon, který navazuje na takzvaný benefiční salon v roce 2020, má zajímavou instalaci,“ sděluje Jan Samec, který sochu obdivuje. „Já jsem z ní nadšen, protože splňuje zajímavé a podle mě vzdálené protiklady. Naplňuje totiž tradici jezdeckých pomníků v podstatě od antiky nebo vrcholné renesance v Itálii, ale přitom autor použil netradiční koncept inovátorských materiálů, protože je vytvořen z nerezových lamel. Tak dostává formu dvacátého století, proto mluvím o protikladech. Na jednu stranu tradice, na druhou naprosto nová technologie obohacená o to, že i vlastní sokl nese tajemství. Uvnitř něho je skrytá Svatováclavská insignie, tedy korunovační klenot. A pokud tato socha vyvolává nějaké vášně, trochu mě to mrzí, protože když jsme dělali v roce 2017 soutěž, tak jednoznačně návrh Michala Gabriela vyhrál jak na úrovni odborníků, tak i veřejnosti, V Česku není moc obvyklé, že se shodnou odborníci s laiky,“ uvádí ředitel.

Připomíná, že kacení sakur na Divadelním náměstí, kritizované karlovarskou veřejností, nemá se sochou nic společného. "Ty stromy nebyl vůbec záměr autora. Původní koncept byl umístění sochy v ose Alžbětiných Lázní mezi poštou a právě Alžbětinými lázněmi, ale k tomu se negativně vyjádřili památkáři, nechtěli to tam. My jsme tedy hledali další vhodné umístění v Sadech Karla IV., tedy před Císařskými lázněmi. A ani tento koncept neuspěl a vlastně umístění na Divadelním náměstí vzniklo až jako třetí varianta, jako konsenzus památkářů a zástupců města. Rád bych tedy upozornil na to, že to nebyl ani záměr autora, ani záměr iniciátora pomníku, ale byl to důsledek jednání s památkáři s městem a podobně,“ říká.

„Sakury byly nyní pokáceny dvě a přinejmenším v brzkých letech další pokáceny určitě nebudou. Naopak, budou se sázet nové stromy. Jako další etapu vedoucí k celkové proměně náměstí uvažujeme obnovení dvouřadého stromořadí u řeky se 34 novými jírovci. S dalším kácením se nepočítá minimálně do té doby, než budou vysazeny nové stromy,“ vysvětluje ředitel Kanceláře architektury města Karlovy Vary Karel Adamec s tím, že studie budoucí podoby náměstí byla dokončena v září 2021. Dodává, že od té doby proběhla veřejná projednání a výstava návrhu na náměstí Dr. M. Horákové. „Samozřejmě chápeme, že se informace o této studii nedostala ke všem. Jakékoliv kácení sakur bez jasných důvodů a toho, aby tyto stromy byly nahrazeny novými ve větším počtu, bychom nenavrhovali, ani nepodporovali. Znovu zdůrazňujeme, že náměstí je nutné vnímat jako celek a ne jen jako zelenou plochu uprostřed. Primárním cílem rekonstrukce tohoto důležitého veřejného prostoru je zklidnění motorové dopravy a vytvoření příjemných prostorů pro všechny, pro rezidenty, místní, pro turisty, pro pěší i cyklisty. To doprovází plánované výsadby nových stromů v počtu několika desítek, propojení celého prostoru a vytvoření široké promenády u řeky,“ popisuje Adamec.

Zmiňuje, že se veřejnost může vždy vyjadřovat během jakékoliv realizace projektu. „Za návrhem si stojíme, ale budoucí vizi města tvoříme společně s vámi. Při dalším rozpracování studie budeme k názorům samozřejmě přihlížet, byť nás mrzí, že kritika přichází až takto pozdě. Možnost vyjádřit se k návrhu dáváme vždy v průběhu jeho tvorby. Každopádně znovu rádi připomínáme, že jsme městská příspěvková organizace, a jedním z našich úkolů je i komunikovat projekty na veřejnost. Máte-li k jakýmkoliv projektům připomínky, můžete je směřovat přímo na nás, abychom s nimi včas mohli pracovat a tyto projekty případně podle nich upravit nebo upřesnit,“ uzavírá.