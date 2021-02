Dohoda hejtmanů požádat společně o nouzový stav, rozčílila mnohé obchodníky a poskytovatele služeb. Ti doufali, že hejtmani budou v podmínkách požadovat otevření malých obchodů nebo skiareálů. Závěr jednání je nemile překvapil.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Michal Bílek

„Ještě před pár dny se mluvilo o tom, že hejtmani budou žádat o nouzový stav s podmínkami, že se otevřou malé obchody. Když jsem se v neděli dozvěděl, že toto v těch podmínkách není, byl jsem pořádně naštvaný. Jsem zklamaný z hejtmanů a nejvíc jsem naštvaný na našeho Petra Kulhánka. Z jedné strany poslouchá, jak je špatný, že dělá všechno blbě, a pak podpoří takový paskvil a jde vládě na ruku. Hluboce mě zklamal," řekl obchodník z Karlovarska, který si nepřál být jmenován. Redakce však jeho jméno zná. „Už nikomu z našich představitelů nevěřím a nechci mít potíže za to, že říkám, co si upřímně myslím," zdůraznil muž s tím, že by ho zajímalo, co za obratem hejtmanů je. V neděli totiž požádali vládu o prodloužení nouzového stavu a jen s jedinou výjimkou, že s okamžitou platností se zruší omezená úřední doba na úřadech. „Ptám se proč a co za tímhle obratem je. Proč všechno a nás všechny hodili přes palubu. Byl jsem připravený všechny hygienické podmínky dodržet. Hlídali bychom počet lidí na prodejně, dodržování odstupů. To je málo? Ale že se v supermarketu tlačí lidi u rohlíků, to nikomu nevadí?“ ptá se rozladěný podnikatel, který věřil, že se situace změní.