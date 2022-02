„Je nám líto všech civilních obyvatel, kteří zažívají strach, nejistotu a jsou v bezprostředním ohrožení života. Je nám líto vojáků, kteří museli opustit své rodiny a nasazují životy kvůli mocenskému boji několika jednotlivců. Je nám líto i obyvatel Ruska, kteří nesouhlasí s putinovským diktátorským režimem, je to válka dezinformací, manipulace a lží,“ říká za spolek Švihák Markéta Monsportová, která společně s některými členy Západočeského symfonického orchestru uspořádala v sobotu 26. února akci na podporu Ukrajiny, a to na Hlavní kolonádě v Mariánských Lázních.

K akci Jsme v tom spolu! se přidal i starosta Mariánských Lázní Martin Kalina. Jak sám říká, i on válce nemůže uvěřit. „Musím říct, že i já si od pondělí připadám, jako bych žil v hodně špatně natočeném filmu. To, co se děje v 21. století v Evropě je opravdu neuvěřitelné. Naše myšlenky a síla jsou s Ukrajinou, ale posílat jenom dobrou náladu nestačí. Já jsem rád, že se evropští lídři a zástupci NATO za Ukrajinu postavili v byť omezené formě a pevně doufám, že vliv pomoci bude mít vzestupnou tendenci,“ sděluje.

Podle něho má město pro uprchlíky z Ukrajin okamžitě k dispozici 25 míst k ubytování a hoteliéři v tuto chvíli přislíbili 88 dalších. Situace se neodkladně řeší a k dispozici budou brzy další prostory pro lidi, kteří prchají před válečným konfliktem. „Pro Mariánské Lázně jako takové je nejdůležitější, abychom byli schopni se připravit na případný příchod uprchlíků. Na to konto jsme jednali i s Karlovarským krajem a jsme připraveni poskytnout nějaké naše pohotovostní byty nebo ubytovny. Mám i takové informace, že se do této záležitosti zapojí i naši hoteliéři. Mimo jiné zajistíme výuku na školách pro jejich děti a já pevně doufám, že se situace zklidní a válka brzy skončí,“ pokračuje starosta.

Muži z Karlovarska vyrážejí s auty k ukrajinským hranicím na pomoc ženám

Akce Jsme v tom spolu! byla svolána rychlostí blesku. „Nápad vzešel od některých muzikantů Západočeského symfonického orchestru, kteří mě oslovili s tím, že by rádi zahráli ukrajinskou hymnu, a že mají i zpěvačku, která je velmi šikovná a je shodou okolností z Ukrajiny. My jsme za Spolek Švihák známí tím, že reagujeme na aktuální záležitosti pohotově, a tak se stalo. Muzikanti si udělali vlastní aranže na vlastní hymnu. Ochota byla úžasná, protože se k nám přidali místní podnikatelé, ale i také mladí. Využili jsme síly sociálních sítí, abychom oslovili co největší počet lidí,“ sděluje Markéta Monsportová.

S bolavým srdcem se o své pocity dělí i žena z Ukrajiny - opěrní pěvkyně z Ukrajiny Oleksandra N., která na akci vystoupila. „Já mám teď v Kyjevě maminku a bratra a můj manžel tam má také rodiče. Asi rozumíte, že i když jsem tady, tak srdcem jsem na Ukrajině s nimi. Je to pro mě moc těžké. Snažím se mít nad sebou kontrolu, ale není to jednoduché,“ říká téměř s pláčem.

Moskevská ulice v Karlových Varech nese v jedné části protestní název Kyjevská

„Celá ta akce byla hodně emotivní. Většinu z nás válka na Ukrajině moc zasáhla. K takovému dění nejsem nikdy lhostejná a vždy mě to sebere. S mým partnerem jsme z toho byli poměrně rozložení a jelikož je členem orchestru, tak jsem cítila silnou potřebu zkusit propojit skrze hudbu podporu lidem na Ukrajině. Cítíme, že je potřeba dělat alespoň to, co je v našich silách a ventilovat emoce. Sdílení je totiž také moc důležité. Cítíme vztek i strach, slzy. Jsme v tom všichni spolu a je potřeba, aby podpora byla zjevná. Bohužel jsou tu paralely s druhou světovou válkou a není před tím dobré zavírat oči,“ uzavírá iniciátorka této akce Denisa Mrázková.