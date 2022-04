Focení dcery vzali manželé do svých rukou. Touha po dokonalém snímku a nezapomenutelném okamžiku na fotografii byla velká. Manželé začali investovat do techniky a dodnes se inspirují světovými fotografy i nejnovějšími trendy. „Stále nás baví fotit rodiny a děti. Fotit děti je velká radost, protože je máme rádi. Také nás baví veškeré rodinné události, jako jsou svatby, ale třeba i křty. Je to vlastně taková uzavřená nádoba. Rodina je pro nás vše. Oba jsme z Rumunska a velmi si potrpíme na tradice. Máme vždy radost z toho, že do fotografií vtiskneme ty správné emoce. Když vidíme spokojené a nadšené zákazníky, je to pro nás ta největší odměna,“ usmívá se Josef Němeček.

Podle slov manželů Němečkových jsou pro ně jejich dcera a syn největšími učiteli nejen v rodičovství, ale i v jejich profesi. „Fotografie našich dětí jsou pro nás vlastně největší reklamou. Narozením naší dcery to vše vzniklo a nyní v tom krásně pokračujeme a předáváme dál. Do našich fotografií dáváme srdce a myslíme, že je to znát. Když něco chci dělat, tak pořádně a nejlépe jak dovedu. Možná je to moje nemoc, ale když něco nedělám dobře, tak mě to nebaví, nenaplňuje a nechci to dělat. Každé řemeslo se učí člověk celý život, a tak to bereme i my. Je důležitá pokora a nemyslet si, že už vše vím a znám,“ přikyvují oba.

Maria a Josef mají rozdělené role. „Manžel preferuje plátno a já spíše lifestylové focení. Mám ráda, když vše působí přirozeným dojmem, volím různá zákoutí a podobně. Navzájem se doplňujeme, snažíme se každé rodině co nejvíce přiblížit. Vždy je pro nás důležité dojít ke kompromisu. Velkým benefitem je to, že jsme na to dva. Každý máme trochu jiný pohled na věc a já spíše na detail, manžel je více technicky zdatný. Navíc jsme oba tvrdohlaví, tak občas je to boj, ale výsledek stojí za to,“ směje se Maria.

Na každé focení je důležitá příprava. „Jak jsem řekl, velmi se inspiruji ze zahraničí. Z tuzemského trhu inspirace nečerpám, každou fotografii studuji do detailu. Dříve mi to zabralo hodně času, ale nyní se přípravy zkracují a jsem rád, že už to mám v oku. Pokud ke mně přijde zákazník s nějakou představou, rychle se zorientuji,“ uvádí Josef.

Po třech letech zkoumání světa fotografa manželé Němečkovi otevírají ve Skalné v budově nad poštou svůj nový ateliér. „Začínali jsme fotit v podkroví u rodičů. Naši zákazníci si pochvalovali rodinnou atmosféru, a to si přejeme nadále v našem novém ateliéru zachovat. Nelíbí se nám, když přijdou rodiče za fotografem a je tam znát neosobní přístup. Děti jsou potom uplakané a stažené, necítí se dobře. My si s dětmi hrajeme a ony jsou potom usměvavé, uvolněné a poté je to znát i na fotkách. I proto odmítám fotit akty. Ty s rodinným focením nejdou dohromady,“ vysvětluje.

Manželé Němečkovi věří, že své řemeslo jednou předají dceři Viktorii. „Naše dcera se o fotografování také zajímá. Je to pro ni přirozené, tak jsme zvědaví, jestli jednou převezme žezlo. Rozhodně ji k tomu nebudeme nutit, ale co si budeme povídat, byli bychom moc rádi,“ uzavírají manželé.