Zdroj: Deník

„Jednotku máme kompletně vybavenou, od zásahových obleků pro hasiče včetně přileb, hadic, po pily a plovoucí a kalová čerpadla,“ řekl velitel jednotky Martin Bežák.

„V loňském roce jsme pořídili pro hasiče i helmy Dräger, které jsou lehké. Hodí se nám hlavně k lesním požárům.“ Právě lesní požáry vloni milíkovské hasiče potrápily. Do kopců nad Milíkovem jezdili hasit více než týden v kuse. „Obec nám na to konto pořídila i sadu D25 pro lesní požáry s batohem,“ sdělil velitel. Za poslední léta se v Milíkově obměnil i vozový park. Kromě osobního automobilu Škoda Fabia, má jednotka k dispozici také dopravní automobil Ford. Husarský kousek se ale povedl v roce 2017. Starého Matese totiž v hasičské zbrojnici vystřídala nová velkokapacitní cisterna Tatra 815. Devítimetrovému kolosu, do kterého se vejde 8,5 kubíku vody, se v Milíkově neřekne jinak než Mazlík. Novou posilu náležitě přivítali a závdavkem k tomu hasiči dostali jako dárek od obce hasičský prapor a státní poznávací značky na přání. Všechna auta totiž zdobí SPZ s názvem obce. „O tom, že budeme mít v hasičárně cisternu za více než sedm milionů korun, se nám ani nesnilo. Když ale přišla šance požádat o dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, obec se jí chopila.“ K úplnému štěstí milíkovským hasičům chybí už jen nové zázemí, do kterého by se vešla všechna tři auta. I tady je ale vše na dobré cestě. „Projektově jsme připraveni,“ řekl starosta Milíkova Jan Benka.

„Nyní budeme pořizovat dokumentaci pro stavební povolení a hledat vhodný dotační titul, který by nám uhradil většinu nákladů s tím spojených. Předpokládané náklady činí 11 až 12 milionů korun, při spojení čtyř sborů a podání žádosti společně by dotace mohla pokrýt 85 až 90 procent nákladů. Což by při našich možnostech bylo možné,“ vysvětlil Jan Benka.

Spolupráce s obcí je podle velitele skvělá. „Opravdu nám vychází vstříc. Na oplátku se snažíme ve všem vyjít vstříc my jí,“ sdělil. „Hasiči jsou pro obec alfou i omegou. Bez nich si neumíme představit kulturní a sportovní program, nejvíc pomáhají při krizových situacích, jako jsou povodně či vichřice. Jsem rád, že tu jednotku máme,“ doplnil starosta. Soutěží se Milíkovští moc neúčastní. „Jediná, na kterou jezdíme, je klání O svatého Floriána mezi spřátelenými sbory Milíkov, Lázně Kynžvart, Dolní Žandov a Stará Voda,“ dodal.