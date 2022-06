Hostinec i Statek Doubrava jsou součástí vesnické památkové rezervace s unikátním souborem hrázděné lidové architektury chebského typu z 18. a 19. století. Lidé si v Hostinci Doubrava pochvalují kvalitu vína, piva, potraviny v bio kvalitě, které odebírají jak od místních dodavatelů, tak i ze svého statku. Chovají tam například slepice, králíky, kozy, ovce, ale i prasátka. Zakládají si na vlastních produktech. Slaví tam první rok své působnosti. „Oslavujeme se všemi, kteří to u nás mají rádi. Tímto veselím zahajujeme léto a nic nám tu nechybí. Jsme nadšení, že jsme první rok provozu zvládli. Teď se těšíme na léto a letní terasu, která doteď chyběla,“ sděluje majitelka Hostince Doubrava Lucie Prohlová.

Botanik Bistro

V Top 5 nesmí chybět nové Botanik Bistro v Chebu, které otevřelo teprve před dvěma měsíci. „Chtěli jsme, aby v Chebu vzniklo nové místo, kde se budou lidé cítit dobře a kde se budou také rádi setkávat, ale přáli jsme si udělat něco nového a jiného. Zakládáme si na stylovém interiéru. To platí i o pokrmech. Vše má moderní look a je to fresh nejen na pohled. Máme moderní bistro, které je vidět i ve velkých městech. Nabízíme celodenní menu od snídaní až po klidné večeře,“ zmiňuje majitel, provozovatel Botanik Bistra v Chebu Jan Skopový.

Bagel Lounce Cheb

V Chebu blízkosti náměstí se nachází další velmi mladý podnik Bagel Lounge Cheb. „Největší gró je náš specifický produkt. Je to také tím, že si ho děláme sami, bavíme se tedy o bagelu. Je to pečivo, které se peče i vaří, v našich končinách je takový produkt něco neobvyklého. Zároveň je toto pečivo rychlým občerstvením, což je pro hosty příjemné. Nejoblíbenější mezi zákazníky je Salmon in New York, což je krémový sýr, uzený losos, kapary, červená cibule a špenát, dále také a Beef in Brooklyn pečené hovězí maso, krémový sýr, brusinky a rukola,“ říká manažerka Bagel Lounge Klára Enčevová.

Jl Gleato & Caffé

Na výbornou pravou italskou zmrzlinu a zákusky se tvoří v kavárně JL Gelato & Caffé ve Františkových Lázních velké fronty. „V červnu bude kavárna JL Gelato & Caffé otevřena jeden rok. „Specializujeme se na prodej kvalitních regionálních výrobků od místních producentů. Zakládáme si na italské zmrzlině a také zákuscích. Z místního pivovaru máme i pivo a vína rozléváme také prvotřídní. Myslíme na kvalitu, útulnost a rozmanitost,“ říká provozovatel a majitel JL Gelato & Caffé Jan Zajíček.

Bar Pod Smrkem

Poslední top zastávkou je františkolázeňská věhlasná, mezi lidmi oblíbená a pojízdná maringotka Bar Pod Smrkem. Kočuje Chebskem podle situace, nejvíce času ale tráví pod smrkem vedle Hudebního altánu Františkova pramene ve Františkových Lázních. „U nás najdete domácí klobásy od místního řezníka, ale také i domácí anglickou slaninu na grilu. Jsme schopní udělat catering dá se říci kdekoliv,“ doplňuje majitel a provozovatel Pavel Weinfurter, který vede Bar pod smrkem se svým synem.