Nepřeceňujte své síly, mějte na sobě záchrannou vestu a nikdy nesjíždějte nebezpečný jez. To je prostě hazard s lidským životem. To radí vodákům jeden z dvojice zachránců Radovan Pták, který spolu s Janem Machem nedávno zachránili čtveřici topících se vodáků na jezu v Černém Mlýně u elektrárny Tisová. Ve čtvrtek 15. července jim za to vedení města Sokolov poděkovalo a rozhodlo se jim udělit medaili za zásluhy o bezpečnost.

"Znám spoustu zkušených vodáků, kteří když sjíždí jezy na kajaku, kolem sebe mají spoustu lidí, kteří mají házečky, lana a jsou jim připraveni pomoci kdyby bylo nejhůř. Jsou to profíci a mají neskutečný respekt k vodnímu živlu. Měli by ho tedy mít i amatérští či rekreační vodáci," říká Pták, který pracuje v sokolovské chemičce. Sám ví o čem mluví. Zkusil si dokonce sílu horských peřejí pod ledovcem. "Díky České zemědělské univerzitě jsme si vybrali v rámci tělesné výchovy právě kurz kanoistiky v horách v zahraničí. Tam jsem zjistil, jak je důležitý obrovský respekt k vodním tokům," dodal Pták. S Janem Machem, který je technikem u policie, působili na jezu při záchraně vodáků jako sehraná dvojice, nezmatkovali a zachovali chladnou hlavu. Měli v hlavě jen myšlenku pomoci tonoucím. Policista skočil na Jezu Černý mlýn do vody a vytáhl topícího se muže Přečíst článek › "Běželi jsem k řece, kamarád se pustil po lávce ke středu jezu na betonový pás. Já si mezitím od jednoho vodáka půjčil vestu, druhý mi zase dal provaz, který nám ohromně pomohl. Nebýt lana, bůhví jak by to dopadlo. Přivázal jsem si kolem pasu provaz a plaval jsem směrem ke kamarádovi. Po chvíli jsme z toho betonového pásu házeli topícím se vodákům záchranný kruh, který je na jezu,“ popsal dramatické chvíle Mach. Oba dva nakonec říkají, že téměř všichni kolem byli sehraný tým. "Kolem jezu bylo 15 až 20 lidí. Někdo volal záchranné složky, jiní nám pomáhali, další se zase v šoku jen dívali. Tímto bych chtěl poděkovat všem pomáhajícím. Mají na záchraně tonoucí čtveřice stejnou zásluhu jako my," uzavřel Radovan Pták. Vedení města dvojici zachránců několikrát poděkovalo. "Zachránit lidský život je jako zachránit svět," řekla jim starostka Renata Oulehlová.

