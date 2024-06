Přesně na 19. červen připadá datum, kdy si v Aši připomenou výročí otevření ašské rozhledny. Původně Bismarckova rozhledna, kterou místní označují jako krásku nad městem, stojí již 120 let.

Pohled na dominantu doplňuje dřevěná skulptura odkazující na název města | Foto: Deník/Miroslav Všetečka

Rozhledna se tyčí na vrchu Háj, který býval holým kopcem a v roce 1861 ho Ašští koupili za 6000 zlatých od hraběte Karla Maxe Zedtwitze. Velký podíl na zalesnění počátkem 60. let 19. století má fabrikant Georg Unger. První reálné záměry budování rozhledny se začaly v Aši diskutovat v roce 1874. Ale do zahájení stavby uběhly desítky let, kdy se sháněly potřebné finance a připravovaly projekty.

Stavba byla zahájena v září roku 1902 a 19. června 1904 byla slavnostně otevřena. Stavba je 34 m vysoká. V roce 1913 byl u vchodu umístěn bronzový reliéf Bismarcka, který však byl spolu s ostatními zmínkami o Bismarckovi odstraněn po konci II. světové války v roce 1945.

Vandalové ničí historické objekty. Posprejovali zeď muzea v Aši

V současné době je rozhledna hlavním turistickým cílem v Aši a služby skvěle doplňuje blízký sportovní areál pod vrchem Háj, který byl dobudován v roce 2010. Navíc se traduje, že každodenní vystoupání po schodech rozhledny prodlužuje věk k hranici 100 let.

Ašské kulturní centrum LaRitma připravuje v souvislosti s výročím celodenní festival

V blízkosti kamenné památky a sportoviště se bude konat 6. července. "V areálu rozhledny budou bohaté trhy, Pohádkové putování pro děti a další radosti. U sportoviště pak proběhnou koncerty, zazní nová píseň na počest kamenné krásky a na závěr bude exkluzivní dronovo-světelná show," popsal program ředitel KC LaRitma Petr Všetečka s tím, že vstupné je zdarma.