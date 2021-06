Zdravé sebevědomí, cílevědomost a vyzrálost. To jsou vlastnosti, které pedagogové na Základní škole Hlávkova v Aši rozvíjí u svých žáků. Setkávají se tam s problémem, že žáci osmých a devátých ročníků si nevědí rady, na jakou střední školu nebo učiliště by měli zamířit.

Kamion s nejmodernějšími technologii zaparkoval na Ašské základce. | Foto: Deník/Kateřina Butaki

Snadno se nechají zmanipulovat svým okolím a nedokáží si stát za svým přesvědčením. To je jeden z důvodů, proč tato škola přivítala novou vzdělávací akci: Tour for future. Jak z názvu vyplývá je to vzdělávání budoucnosti a je stylové a originální. Na školu totiž přijel pojízdný kamion s nejmodernějším technickým vybavením.