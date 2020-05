Lidé z Velkého Rybníka a Tašovic se snad dočkají kanalizace a vodovodu.

Hned dvě chatové oblasti na Karlovarsku čekají na vodovod a kanalizaci. Jejich realizace není finančně jednoduchá, protože ne všichni zde trvale žijí, a proto je získání dotací hodně náročné. Lidé tak stále berou vodu z veřejných studní. | Foto: Deník / Jana Kopecká

Ještě do konce roku by Hroznětín mohl vědět, zda uspěje u Ministerstva zemědělství se žádostí o vybudování druhé etapy kanalizace a vodovodu v rekreační lokalitě Velký Rybník. Na této informaci závisí, zda se Hroznětín do akce vůbec pustí.