Debatu se zástupce stran kandidujících v krajských volbách v Karlovarském kraji uspořádal Deník ve čtvrtek 17. září na statku Bernard u Sokolova. Jejím hlavním tématem byla rostoucí nezaměstnanost, jejíž čísla zvyšuje zahájení propouštění v Sokolovské uhelné či fatální úbytek zahraničních hostů v lázních kvůli pandemii covidu, který lázeňství a cestovní ruch v kraji doslova umrtvuje. Pozvaní byli lídři Petr Kubis (ANO), Josef Janů (Piráti), Michal Červenka (ČSSD), Karel Jakobec (koalice ODS, KDU-ČSL), Patrik Pizinger (HNHRM, nyní Místní), Petr Kulhánek (STAN společně s KOA, VPM Cheb a TOP09), Eva Valjentová (KSČM), Karla Maříková (SPD), Josef März (Volba pro kraj s podporou Karlovaráků), Martin Gruber (Trikolora) a Markéta Sinkulová Moravcová (SNK1 - Starostové našeho kraje).

Vedle dotazů moderátora a šéfredaktora západočeských Deníku Kamila Kacerovského čekala na zástupce stran důležitá úloha: zodpovědět jednoduše ano, nebo ne na třicet otázek, které se vážou ke kraji i aktuálnímu dění.

Lídrů se Deník zeptal například na to, zda jsou pro zavedení přímé volby hejtmana, zda by měl kraj zvýšit pobídky pro investory nebo na to, zda kraj dostatečně zvládá koronavirovou krizi.

Zdroj: Deník