Karanténa o Vánocích znepříjemňuje rodinám sváteční veselí i na Karlovarsku

Koronavirus si vybírá svou daň i na svátky. Karanténa na Vánoce je to poslední, na co by lidé chtěli myslet. Svou zkušenost Deníku popsala i mladá žena z Karlových Varů, která si hlídá své soukromí a nepřeje si zveřejňovat své jméno.

Kdy jste zjistila, že máte covid? Výsledek testu jsem obdržela v noci pár dní před vánočními svátky. Jaký máte průběh? Věřím, že díky tomu, že mám za sebou dvě dávky očkování, tak velmi lehký. V podstatě kdybych náhodou nezjistila, že necítím, tak si myslím, že mám lehkou virózu – jeden den zvýšená teplota, lehká bolest hlavy a rýma. Jak jste prožívali vánoční svátky? Tak samozřejmě jsme si vánoční svátky představovali jinak. Vzhledem k tomu, že děti mají prázdniny a my dospělí dovolenou, plánovali jsme výlety, setkávání s přáteli a rodinou. Nyní tedy trávíme čas doma a je to v podstatě takové „čekání na Godota“, zda virus skolí i další členy rodiny. Skiareály v Krušných horách čekají hlavní příliv lyžařů až po Vánocích Jak probíhaly přípravy na Vánoce, když musíte být doma? Pomáhá vám někdo? Vzhledem k tomu, že potvrzení přišlo těsně před Vánoci, měli jsme již vše nakoupené. O poslední maličkosti v podobě čerstvých potravin se pak postarali úžasní sousedé v ulici, kteří nabídli pomoc s nákupy. A vlastní přípravy doma už jsme zvládli. Vzhledem k tomu, že můj průběh byl opravdu lehký, zvládli jsme vše sami a kromě setkávání s rodinou a omezení procházek a výletů děti ani nějaký velký rozdíl zatím nezaznamenali. Jak zvládáte karanténu o svátcích? Co nám chybí, je strávený čas s našimi rodinami. Jsme zvyklí trávit vánoční čas společně. A také jsme lehce upravili tradiční průběh dne, zůstali doma, užívali si společný čas, na který v průběhu hektického roku se školou a zaměstnáním není příliš času. A pomocí techniky si pak udělali společný večer i s dalšími členy rodiny. A ty tradiční Vánoce společně si uděláme, až budeme vědět, že jsme všichni zdraví. Je jedno, že to bude třeba až v lednu. Máte nějaké doporučení, jak to zvládnout a nezbláznit se? Asi není nějaká obecná rada, každý člověk je jiný. Ale jak se říká, co tě nezabije, to tě posílí, a věřím, že vše má nějaký smysl. Pro nás to třeba mohlo být znamení, abychom zpomalili. A s dětmi opravdu není příliš prostoru na depresivní myšlenky. Zvlášť v tomto čase.