Ředitel hvězdárny Miroslav Spurný je s tím smířen, prioritou je pro něho zachování provozu, což se snad podaří.

„Byl jsem se tam podívat a přiznám se, že jsem zklamaný, v jakém je hvězdárna stavu. Divím se, že vůbec funguje,“ konstatoval náměstek primátorky Josef Kopfstein. Doplnil, že existuje několik studií na rekonstrukci hvězdárny, ale ani jedna není ideální. „Aby bylo zařízení zcela funkční, náklady na rekonstrukci by přesáhly sto milionů korun. Je proto potřeba si říci, co všechno hvězdárna skutečně potřebuje,“ uzavřel Kopfstein.

Podle Spurného by bylo ideální zachovat původní budovu a stavět kolem ní. „Rekonstrukci řešíme už od roku 2004, ale stále fungujeme,“ poznamenal ředitel hvězdárny. V areálu se ale pomalu rozpadají venkovní sprchy a toalety, které slouží především dětem z letních táborů, jež tu hvězdárna pořádá mnoho let. „Do podzimu to ještě vydržíme. Pak zřejmě koupíme sanitární kontejnery. Od příštího roku tu chceme otevřít chatičkovou osadu pro školy, kterou by mohly využívat i rodiny s dětmi. A také chceme postavit na zahradu několik laviček, na které by si návštěvníci mohli alespoň sednout,“ vylíčil své vize ředitel Spurný.

Podstatný je pro něj ale letošní rok, začátek sezóny bude přitom dost komplikovaný. Kvůli koronaviru sebude muset důkladně čistit i dalekohled. „Dalekohled budeme čistit po každé skupině, jinak to nejde,“ konstatoval.

Hvězdárna předpokládá, že se naplno otevře 15. června. „Chceme zájemcům nabídnout tradiční letní program, který zpestří i pohádky pro nejmenší. Rodiče už se na ně ptají. Některé detaily před otevřením potřebujeme ještě ale dořešit,“ dodal.