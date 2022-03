Přečkat a hlavně ekonomicky vydržet restrikce zavedené kvůli další vlně covidu nebylo pro velké karlovarské hotely nic jednoduchého. Nicméně ředitelé hotelu Thermal, Grandhotelu Pupp i Imperialu doufají, že to nejhorší už je za nimi. Optimistický scénář dokazuje vyšší zájem hostů, kteří sem přijíždějí.

„U nás je nyní ubytováno přibližně sto hostů. Jsou to především čeští klienti, kteří přijíždějí za sportem, například na běžky do Krušných hor. A také lázeňští klienti, kteří využili naše mimosezonní ceny. Velmi nám pomohla zrušená covidová opatření. Snad už nenastane doba, kdy bychom uvažovali o zavření hotelu. To jsme ostatně neučinili ani v té nejhorší době,“ uvedl generální ředitel hotelu Thermal Vladimír Novák.

Rozporuplné reakce lidí ve Varech: Putinova ku..a i žebrák před ruským chrámem

V Thermalu dokončují rekonstrukci, ovšem práce se poněkud zpomalily. S odlivem ukrajinských dělníků, kteří by odjeli bojovat do své vlasti, hotel problém nemá, Ukrajinců už tady podle ředitele Vladimíra Nováka nepracovalo tolik. Stále není možné otevřít venkovní bazén a přiléhající saunové centrum. Vyhřívaný venkovní bazén, otevřený loni v létě při filmovém festivalu tehdejší ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO), byl kvůli nedodělkům a nedostatkům znovu uzavřen letos v lednu. „Makáme, ale v březnu bazén rozhodně nebude. Můžeme se však pochlubit už téměř dokončenou hotelovou věží, která je bez lešení,“ doplnil ředitel Novák.

Hotel Thermal, postavený v 70. letech minulého století, je v majetku státu, který do jeho rekonstrukce a modernizace investuje zhruba jednu miliardu korun.

Také Grandhotel Pupp čelil poslední vlně pandemie s otevřenými dveřmi a pro hosty se uzavřel pouze loni na konci roku. I zde se potýkali s problémy, protože udržet v chodu hotel disponující 228 pokoji a zaměstnávající 180 lidí bylo ekonomicky velmi náročné. „Fungujeme teď dobře a hostů máme relativně dost. Nestěžujeme si. Využívané jsou hlavně víkendy. Lidé jezdí z Německa i Česka. Jakmile odpadly restrikce, vrátili jsme se téměř k normálu,“ uvedl ředitel Jindřich Krausz.

KV Arenou už prošla více než tisícovka válečných uprchlíků

Nadechuje se i hotel Imperial. Ten se nejtěžšímu ataku covidu a následným ekonomickým ztrátám například bránil nabídkou rekondičního pobytu lidem, kteří prodělali koronavirové onemocnění a přetrvávají u nich zdravotní potíže. Při poslední vlně Imperial uzavřel pouze některá ze svých zařízení, ale nyní už generální ředitel společnosti Imperial Alexandr Rebjonok hovoří více optimisticky. „Jsme v pohodě. Máme otevřeno a hostů dost,“ uvedl.