V Karlových Varech se začíná opět vařit minerální pivo. Lví podíl na tom má sládek, podnikatel a sběratel kuriozit Karel Chotek.

Hotel Thermal. | Foto: Deník/Jana Kopecká

“Je mi velkou ctí a potěšením oznámit, že ve středu 13. prosince 2023 v 19 hodin 19 minut narazíme s přáteli a místními patrioty první sud piva uvařený dle původní receptury Antona Webera z roku 1892,” říká Karel Chotek. Tento milovník starých řemeslných receptů při putování v karlovarském kraji narazil na spřízněné kolegy, kteří mu ukázali artefakty spojené právě s Karlovarským minerálním pivem. Po dlouhém pátrání se mu podařilo získat i původní Weberův recept z roku 1892. “O Karlovarském minerálním pivu jsem slyšel od několika pamětníků. Vím i o snaze oživit tento pivní unikát v 90. letech. Tehdy se ale snaha nesetkala se zcela kladnou odezvou. Otázkou je, co se tehdy vařilo. Pivo, které narazíme ve středu v salonku F hotelu Thermal, je ale uvařené dle původního Weberova receptu. Znovu tak navracíme do Varů, co jim právem patří,” dodává Karel Chotek.

Anton Weber byl po otci sládek, ale jinak ho lze označit za selfmademana, který přičichl k mnoha řemeslům. Většina však souvisela s pivovarnictvím. Byl vizionářem a filantropem, nezapomínal ani na své zaměstnance. Zastával i veřejné funkce, starostoval. Za svou činorodost si vysloužil šlechtický titul, podobně jako jeho přítel, slavný Heinrich Mattoni. Weberovo pivo se exportovalo nejen po okolí, ale i do vzdálených zemí, včetně Skandinávie. Rodinný pivovar v Rybářích vystavil první pivo v roce 1880. Za dalších dvanáct let vznikl původní recept využívající jako významnou ingredienci k výrobě piva karlovarskou minerální vodu: Weber přišel na trh s Karlovarským minerálním pivem. Roku 1920 však Anton Weber zemřel a starost o pivovar převzali jeho synové. Následující osudy pivovaru kopírují dramatické zvraty dějin 20. století v Československu, počínaje znárodněním německých podniků v pohraničí po pádu nacismu. Weberův podnik však přežil správu státu jako součást chebsko-karlovarských pivovarů. Koncem slavné historie by mohl být rok 1999, kdy zde skončila výroba kdysi oblíbeného Primusu pod logem Plzeňských pivovarů, jež bývalé Weberovy pivovary po privatizaci převzaly.

Karel Chotek o sobě říká, že má rád věci s duší. "Pokud někde podnikám, chci poznat příběhy, které jsou s místem spojeny. Časem většinou přichází také artefakty, často i vůně a chutě. Jsem oborem strojař, ale podnikám v gastronomii a cateringu. Něco ze strojařiny ve mně ale zůstalo. Je to úcta a pokora k důvtipu, který je jedním z hlavních motorů českého průmyslu - odvětví, které se musí promýšlet. Mojí velkou láskou jsou Krkonoše, které znám od malička. Jako kluk jsem netušil, že už můj praděda v Krkonoších podnikal a založil penzion. Shodou náhod jsem se s podnikáním mohl do hor vrátit a pradědovu nemovitost koupit. Brzy přibyly další - Lysečinská bouda nebo Dixova továrna v Temném Dole. Slibně rozjetou dráhu boudaře naboural covid a drasticky nastavené podmínky pro boudaře a hoteliéry. Nechtěl jsem přijít o klíčové zaměstnance, které mám nejen za kolegy, ale téměř za rodinu. Jim jsem peníze dát musel, i když odnikud netekly. Sám jsem byl roky bez výplaty. Nyní sice podnikám, výdělkem ale mořím dluhy za dva “mrtvé roky,” přibližuje své podnikání.

Ale nehází flintu do žita. "Je až kuriozní, kolik nápadů a zajímavých plánů ke mně doputuje. Některé musím nechat ležet ladem. Někdy jsem ale natolik osloven příběhem, že věc nemůžu jen tak pustit. Anton Weber - jméno vynikajícího člověka, který se nesmazatelně zapsal do dějin Karlovarska. Jeho nápad na výrobu minerálního piva mohl upadnout v zapomnění. Takže když jsem skoro zázrakem získal původní recept, ani chvilku jsem neváhal. Jsem sládek, to pivo musím uvařit. A jsem taky Karel, a tak je mi ctí, že jsem mohl oprášit starý recept, který do Karlových Varů patří,” uzavírá.