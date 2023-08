Silné bouřky, které s sebou mohou přinést velmi vydatné deště i supercely, nevylučují na páteční odpoledne v Karlovarském kraji meteorologové.

Ilustrační foto. | Foto: se svolením Jana Kiselici

„Předpokládáme, že by to mělo do severozápadu republiky dorazit do 14. hodiny. Nevylučujeme ani extrémní jevy. Bouřky ale budou pokračovat i během soboty,“ varuje plzeňský hydrometeorolog Pavel Kopeček.

První vlna bouřek má region potrápit až do sobotních ranních hodin, další mají přijít během sobotního odpoledne. „Ty už mají být ale výrazně slabší,“ dodal odborník.

Provozovatele autodromu, který měl zbít dvě Ukrajinky, vzal soud do vazby