Karlovarský kraj bude příští rok hospodařit s příjmy ve výši dosahujících téměř 10 miliard korun. V oblasti provozní se jedná o rozpočet přebytkový. Schválilo to krajské zastupitelstvo.

Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

„Návrh rozpočtu jsme projednávali s jednotlivými rezorty a gesčními zástupci kraje samozřejmě s ohledem na aktuální situaci a výhledem do následujícího období. Na straně příjmů počítáme s deseti miliardami, na straně výdajů pak s více než 10,8 miliardami korun. K tomuto nepoměru dochází z prostého důvodu, kterým je nezbytné předfinancování projektů s dotací z EU a dalších externích zdrojů. I v příštím roce budeme ukládat peníze do Fondu budoucnosti, a to v garantované výši 250 milionů korun,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

V rozpočtu na rok 2024 je zahrnuta celá řada investic. Karlovarský kraj bude v příštím roce realizovat například projekt Modernizace heliportu Nemocnice Karlovy Vary, dokončeny by měly být projektové dokumentace k novostavbě budovy Střední živnostenské školy Sokolov, k výstavbě budovy Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary či k projektu Modernizace Letiště Karlovy Vary – IV. etapa, rozšíření a prodloužení vzletové a přistávací dráhy. Pokračovat budou také práce na Generelu Karlovarské krajské nemocnice. Finance bude kraj investovat také do oblasti dopravy. Zahájena bude například rekonstrukce mostu přes Ohři v Lokti nebo výstavba kruhové křižovatky v Mariánských Lázních a další.