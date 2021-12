Karlovarský kraj bude lákat záchranáře. Nabízí statisícové náborové příspěvky

„Naše Zdravotnická záchranná služba se dlouhodobě potýká s nedostatkem personálu, konkrétně v současnosti chybí 5 lékařů a 5 zdravotnických záchranářů. Obtížně se ale hledají lidé i v dalších profesích, které záchranka nutně potřebuje. Z toho důvodu jsme se rozhodli rozšířit okruh zdravotníků a dalších pracovníků ve zdravotnictví, kteří mohou získat náborový příspěvek, a to právě o budoucí zaměstnance záchranky,“ vysvětlil hejtman Petr Kulhánek.

Výše náborových příspěvků bude shodná jako u zaměstnanců nemocnic, tedy 400 tisíc korun dostane nový lékař záchranky, 150 tisíc korun záchranáři a další vybraný okruh nelékařských profesí. Nově nastupující pracovníci ale musí splnit stanovené podmínky vyplacení náborových příspěvků. Mimo jiné by měli na záchrance odpracovat 3 roky na plný úvazek, pokud bude úvazek nižší, náborový příspěvek se poměrově krátí. V případě nástupu k záchrance nesmí lékaři i ostatní noví zaměstnanci v předcházejícím půlroce pracovat v nemocnici na území Karlovarského kraje a v Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče REHOS Nejdek. „Toto opatření má zabránit takzvanému přetahování zaměstnanců mezi zdravotnickými zařízeními v kraji, protože s nedostatkem personálu bojují všichni a nebylo by to fér,“ dodal hejtman.

Rozšíření okruhu příjemců náborových příspěvků ve zdravotnictví ještě musí schválit krajští zastupitelé, kteří se tématem budou zabývat na svém jednání 13. prosince 2021.

Jana Pavlíková, tisková mluvčí, Krajský úřad Karlovarského kraje