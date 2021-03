Milionem korun chce podpořit v letošním roce Karlovarský kraj projekt Senior Pas zaměřený na podporu obyvatel regionu od 55 let. Jeho podstatou je vytvoření sítě partnerských míst, kde jsou poskytovány slevy držitelům karty Senior Pas.

„Zájem o vystavení Senior Pasu stále roste. Jen za minulý rok si o něj zažádalo 1325 lidí. V současné době evidujeme již 18 389 registrovaných držitelů Senior Pasu. S tím ale souvisí také snaha kraje zapojit do spolupráce co nejvíce partnerů. V loňském roce se podařilo získat 59 nových poskytovatelů služeb, kteří rozšíří již tak pestrou nabídku slev,“ uvedl radní pro oblast sociálních věcí Robert Pisár. Senior Pas nabízí možnost uplatnění slev v oblasti volnočasových a sportovních aktivit, zdraví, lázeňství a wellness, stravování, ubytování a cestování. Peníze by měly pokrýt aktivity a organizační zajištění projektu tak, aby mohl pokračovat i nadále. Musí to ale schválit krajské zastupitelstvo. „Jedním ze zásadních projektů, které jsme v roce 2017 v Karlovarském kraji odstartovali, je právě Senior Pas, o který je stále větší zájem. Mrzí mě však, že vedení kraje snížilo v letošním roce dotaci na aktivity seniorů a to velmi podstatně. Jedná se totiž pouze skoro o polovinu částky, kterou jsme na tyto aktivity vydávali my,“ říká bývalá hejtmanka a nyní poslankyně a zastupitelka kraje Jana Mračková Vildumetzová.