Po více než dvou měsících má Karlovarský kraj funkční koalici. Na spolupráci se dohodl blok 21, který tvoří STAN, Piráti, Místní, SNK a jeden člen VOK, s K5, tedy s ODS a lidovci s podporou soukromníků.

Krajský úřad v Karlových Varech. | Foto: Deník/Archiv

Tato koalice by tak měla pohodlnou pětadvacetičlennou většinu v pětačtyřicetičlenném krajském zastupitelstvu. Jediná zastupitelka z formace ODS a lidovců, Jitka Pokorná, která původně kandidovala SNK1, koaliční smlouvu podle Petra Kulhánka, lídra STAN, nepodepíše. "Koaliční dohodu podepíšeme v pátek, kdy také zveřejníme veškeré personálie. Stále ale zůstává, že ODS a lidovci budou mít v radě prvního náměstka, radního a uvolněného zastupitele, " uvedl Kulhánek, který zároveň potvrdil, že on sám je nominován na hejtmana. "Na spolupráci jsme se shodli. Necítím tak už žádný problém, střet ani kolizi," doplnil Kulhánek. Podle něj by tak mohla být celá krajská rada a hejtman zvolena na dalším přerušeném krajském zastupitelstvu v pondělí 14. prosince.