Další smutné prvenství drží Karlovarský kraj. Má nejméně dárců krve z celé republiky. Navíc i tito dárci stárnou a s dosažením věku pětašedesáti let jsou z registru dárců vyřazeni. Pomoci se změnou může právě startující kampaň Daruj krev, zachraň život.

Do zápůjčky dostali organizátoři kampaně Daruj krev, zachraň život osobní vůz. Ten převzal předseda Komunitního centra Chebsko Jan Hamar od jednatele mariánskolázeňské společnosti Václava Šlégla. | Foto: Deník / Jana Bežáková

Cílem je přivést k dárcovství co nejvíce mladých lidí a seznámit studenty s důležitostí darovat krev. Ke kampani, nad kterou převzal záštitu hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis, se připojila nejen veřejnost, ale také mnohé společnosti po celém kraji. „Některé už nahlásily, že půjdou hromadně na transfuzní stanici darovat krev, jiné nabízejí slevy těm, kteří půjdou darovat. Ti, kteří darovat krev z různých důvodů nemohou, přispívají na transparentní účet,“ informoval Jan Hamar, předseda Komunitního centra Chebsko. Právě komunitní centrum se společně s Europe Ambulance Service, Nemocnicí Sokolov a zdravotní pojišťovnou do kampaně pustilo. V rámci několikaměsíční akce budou zástupci jezdit po základních a středních školách a budou besedovat s potenciálními dárci. „Jsme přesvědčeni, že proinformovanost by měla začít už ve vyšších ročnících základních škol,“ uvedl Jan Hamar. „Pravda je, že děti na základních školách ještě darovat nemohou. Mohou ale apelovat například na rodiče. Navíc jim pak při dosažení plnoletosti bude připadat normální navštívit transfuzní stanici a počet dárců rozšířit.“ Organizátoři kampaně se chystají pořádat i přednášky pro veřejnost. První z nich se uskuteční 25. března v Mariánských Lázních. Další budou následovat v Chebu, Sokolově či Karlových Varech. Právě tam budou mít zájemci možnost dozvědět se, co je čeká v případě, že se rozhodnou krev darovat. Na těchto akcích si budou moci nechat lidé zjistit například svou krevní skupinu.