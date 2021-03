V kraji trvá nedostatek lůžek intenzivní péče pro pacienty s covidem-19. ČTK to řekla mluvčí krajského úřadu Jana Pavlíková.

Stav hromadného postižení osob vyhlásily v úterý krajské nemocnice v Pardubickém kraji. Účinky stavu hromadného postižení osob Pardubický kraj vykládá tak, že zdravotníci se nemohou věnovat stejně každému pacientovi, ale musí stanovit priority ošetřování. Podle odborníka na zdravotnické právo Ondřeje Dostála není tento stav žádným mimořádným stavem, ale popisem situace a chování záchranářů například po hromadných nehodách. Pro nemocnice a pacienty a jejich práva nemá takový žádný dopad, míní právník.

V Karlovarském kraji je nyní volných sedm procent lůžek s kyslíkem, pro covidové pacienty zbývá 23 lůžek, pro ostatní pacienty 24, vyplývá z údajů ministerstva zdravotnictví. Jednotky intenzivní péče jsou k dnešku volné z pěti procent. Pro pacienty s covidem-19 je aktuálně k dispozici jediné volné intenzivní lůžko.

Až dosud zdravotníci pacienty z nemocnic v Karlovarském kraji převáželi do nemocnic v České republice. Poslední převozy ale mířily i do Ostravy. Přitom Karlovarský kraj dlouhodobě žádá o využití nabídnuté pomoci nemocnic v sousedním Německu. Dosud tam žádný pacient převezen nebyl. "Zatím se pacienti transportují do zdravotnických zařízení v rámci České republiky, a to i v případech, kdy by vzhledem ke vzdálenosti a stavu pacienta bylo z našeho pohledu vhodnější je převézt do přeshraničního Saska nebo Bavorska," uvedl v úterý hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek (za STAN).