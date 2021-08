Čtyřicet let po natáčení filmu Vrchní, prchni! se centrem Karlových Varů opět proháněli číšníci, servírky a výčepní. Konal se tu tzv. sranda běh s výčepními, který navázal na úspěšný první ročník z roku 2019. Běhu, který jako součást filmového festivalu organizoval Plzeňský Prazdroj, se zúčastnilo několik desítek nadšenců z celé republiky.

Jako z Vrchní, Prchni! Karlovarské číšnictvo vyrazilo do ulic. | Video: Deník/Kateřina Butaki

„Naše pivo se objevilo v mnoha filmech, například i ve Vrchní, prchni!, který se natáčel přímo ve Varech. Je to krásná a vtipná scéna a my jsme do toho chtěli zapojit naše výčepní. Navíc jsme se stali partnery filmu Zátopek, takže běh s pivem k tomu všemu seděl ještě víc," říká brand manažerka Pilsner Urquell Kateřina Hašková s tím, že by akci rádi zopakovali i do budoucna. "Pro návštěvníky festivalu a je to milé zpestření,“ dodala.