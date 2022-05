Karlovaráci si už zvykli, že pokud se koná v jejich městě taková akce, jsou s ní spojena i značná dopravní omezení. Už v pátek 20. května tak bude od 18 hodin do půlnoci zcela uzavřeno nábřeží Osvobození.

Sobotní uzavírky se týkají tří lokalit ve třech časových etapách. Od 15.30 až do 22 hodin se celá uzavírka týká těchto ulic: Zahradní, Lázeňský most, Mlýnské nábřeží, Lázeňská, Jánský most, Stará Louka, Vřídelní, I. P. Pavlova, Karla IV., Most 17. listopadu, části T. G. Masaryka, Sadové a ulice Tržiště. Dále od 17. do 22. sobotní hodiny bude zcela uzavřeno: Mírové náměstí, Festivalový most a Goethova stezka, Mariánskolázeňská, Nová Louka, Divadelní náměstí a Slovenská. Od 17:45 do 20. hodiny nebude možné projet ulicemi: Varšavská, Horova, náměstí Republiky, Západní, Plynárenská, Šumavská, Moskevská, Dr. Davida Bechera - úsek Malý Becher.

Mlýnská kolonáda nabídne unikátní podívanou - přehlídku čestných stráží