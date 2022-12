Odletět na Krétu z Karlových Varů? Možné to bude už od června

"Na opravy silnic půjde jen dvacet milionů korun oproti třiceti, které dávalo vedení města v posledních letech. Plánovali jsme, že se v roce 2023 pustíme do výstavby multifunkčního hřiště u Základní školy 1. máje v části Dvory. Předpokládané náklady jsou odhadnuté na 26 milionů korun. Realizaci ale odkládáme. Stejně tak rekonstrukci lokality Petřín, kde jsme chtěli opravovat schodiště a celé prostranství. Stát to má kolem 30 milionů, ani do této akce se ale v příštím roce nepustíme," konstatoval náměstek Trtek.

Rozpočet se podle něho připravoval už od léta, kdy byly sumarizovány nejdříve ty nejnutnější výdaje. Ty dosáhly na příští rok hodnoty 1,281 miliardy korun. "Až pak jsme se mohli dát do přehledu investičních akcí. Stáli jsme před rozhodnutím, zda udělat jednu akci za třicet milionů, nebo místo ní udělat šest menších po pěti milionech. Nebylo to jednoduché rozhodování," přiznal náměstek primátorky.

I když je rozpočet nastaven jako vyrovnaný, z částky 1,634 700 miliardy korun činí příjem 261,66 milionu úvěr, který město uzavřelo před dvěma lety na velké investiční akce.

Jak Trtek dodal, kvůli úspoře v rámci drahých energií postoupilo město v otázce vybudování fotovoltaické stanice na střeše KV Areny. Ta by měla elektřinou zásobovat multifunkční centrum, kde došlo k dramatickému zdražení energií. "Už máme zaplacenou projektovou dokumentaci. Nyní řešíme i to, jak to bude s provozem stanice. Zda ji bude provozovat město samo nebo ji někomu pronajme, přičemž bychom měli garantovanou cenu elektřiny," uzavřel náměstek Trtek.